La honradez tiene premio. En este caso, lo tiene en forma de reconocimiento a través de las redes sociales, que han aplaudido la conducta de un hostelero zamorano por salir corriendo tras unos comensales tras dejar por error una cantidad de dinero mucho mayor a la que decía la cuenta.

La propia beneficiada cuenta así el episodio: "Nos fuimos de celebración familiar un sábado, a mediodía y con un local lleno de gente". El descuido llega a la hora de pagar, cuando "me confundí y dejé en el planto una cantidad en efectivo mucho mayor de lo que decía la nota... fue un error mío del que no me di ni cuenta", explica la afectada en redes sociales, donde se ha hecho eco del caso ocurrido en Zamora capital.

Pagan, se van... y en ese momento "un camarero que deduzco que era el dueño salió corriendo detrás de mí para sacarme de mi error y devolverme el dinero sobrante". Un acto de honradez que, a veces por su ausencia en la sociedad, sorprende.

"Un acto de honradez como empresario y, sobre todo, como persona"

Los aplausos al hostelero zamorano han llovido en Internet porque "es de zamoranos ser agradecidos cuando las cosas se hacen de sobresaliente".