El TSJ condena al Sacyl “por la atención deficiente” a un paciente que murió

Antes de fallecer, el hombre acudió hasta en cinco ocasiones al centro médico de Bermillo de Sayago, a consultas del médico de familia de Moral de Sayago y a urgencias del Hospital Virgen de la Concha sin que se le detectara la existencia del infarto que le causó la muerte, lo que la sentencia considera que supuso una “pérdida de oportunidad para el paciente de tener un tratamiento adecuado y poder sobrevivir”, explica la abogada, Olga García.

El magistrado apunta en su sentencia que “si hubiera sido diagnosticado a tiempo, el infarto no se hubiera complicado como para provocar una endocarditis” en la prótesis de la válvula mitral que la habían colocado meses atrás en el Clínico Universitario de Salamanca y que, finalmente, le tuvieron que cambiar tras esta recaída.

Aunque le llegaron a hacer un electocardiograma en Neumología del Virgen de la Concha “no quedó reflejado en su historial, ni se sabe el resultado en el que, seguramente, se detectaría la anomalía” cardiaca que sufría, apunta Olga García.

Le llegan a recetar antiinflamatorios “porque creían que era gripe”, ya que tenía fiebre y “dificultad respiratoria”, agrega la letrada, que concreta que “el último día de consulta en Moral de Sayago tenía taquicardia y la médica ni activó el servicio de emergencias, ni llamó a una ambulancia, no fueron conscientes de que había sufrido un infarto”.

El TSJ considera demostrado que el hombre “no fue atendido como debía”, agrega la letrada, que se remite a la sentencia para destacar que “aunque no se tuvieran medios en el centro de salud de Moral de Sayago, tampoco se activó el protocolo por infarto ni se le derivó al Complejo Asistencial en ambulancia”, como debió hacerse.

“La familia buscaba justicia, que nadie vuelva a pasar por ello”

La viuda y los hijos del hombre fallecido recibirán una indemnización “que no les devolverá a su marido, ni a su padre, ni al abuelo, el dinero no tiene importancia”, ha declarado la abogada de la familia y portavoz, quien añade que “la mayor satisfacción es que se haya condenado a Sanidad y que, al menos, no le suceda lo mismo a otras personas”. El fallecido volvió a encontrarse mal a los pocos meses de haber recibido el alta hospitalaria del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, donde le colocaron una válvula mitral el 26 de febrero.

El servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha le había diagnosticado un infarto el 12 de febrero de 2018 y derivado a la unidad de Cardiología del hospital salmantino, donde permaneció en la UCI hasta el día 26 de febrero. Recibió el alta un mes después del ingreso, pero volvió a sentirse mal, tras pasar por el programa de rehabilitación cardíaca.

El 19 de octubre de 2018 acude, de nuevo, al centro de salud de Bermillo y el mismo día a urgencias del Virgen de la Concha, donde le diagnosticaron insuficiencia cardiaca congestiva y quedó ingresado en Cardiología. El día 26 se le vuelve a trasladar a Salamanca, donde le cambiaron la válvula, ingresó en la UCI y el 3 de noviembre se le retira el soporte vital y muere.