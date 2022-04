La hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha remitido a sus miembros el protocolo COVID para el desfile procesional de este Lunes Santo, un reglamento con doce puntos que incluye también las previsiones para los traslados:

1. Hermano de fila: actividad al aire libre, no siempre existe posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz. Se recomienda uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

2. Hermano portador de cruces, emblemas y palabras: actividad al aire libre, no siempre existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

3. Hermano de organización y junta directiva: actividad al aire libre, no siempre existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

4. Personalidades, representantes de la iglesia y camareras: actividad al aire libre, no porta caperuz, no siempre se mantiene la distancia de seguridad. Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica durante todo el desfile.

5. Cargadores de andas: actividad al aire libre, no existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

6. Cargadores de pasos: actividad en espacio "pseudocerrado", no portan caperuz. Obligado uso de mascarilla, al menos quirúrgica, durante todo el desfile. Realizacion de PDIA (test de antígenos) previo al desfile (el mismo día para minimizar riesgos salvo excepciones justificadas, no aceptándose la realización de test previos antes de las 48 horas del desfile).

7. Cargadores de andas durante los traslados: actividad al aire libre, no existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Obligado uso de mascarilla, al menos quirúrgica durante el traslado.

8. Cargadores de pasos durante los traslados: actividad al aire libre, no existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Obligado uso de mascarilla al menos quirúrgica durante el traslado, si bien se recomienda mascarilla FPP2 o similar. No es necesaria la realización de PDIA dado que se trata de actividad al aire.

9. Banda de clarines: actividad al aire libre, no existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz con orificio. No existe la posibilidad de uso de mascarilla dada la actividad realizada. Realización de PDIA (test de antígenos) previo al desfile (el mismo día para minimizar riesgos salvo excepciones justificadas, no aceptándose la realización de test previos a las 48 horas del desfile).

10.Banda de tambores Corona y Cierre: actividad al aire libre, no existe la posibilidad de mantener distancia de seguridad. Portador de caperuz. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

11.Niños menores: no existe la obligatoriedad de portar mascarilla ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados, se recomienda no obstante el uso de mascarilla quirúrgica durante el desfile.

12.Coro de hermandad: actividad al aire libre, porta caperuz, no se mantiene la distancia de seguridad. Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica durante todo el desfile.