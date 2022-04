La Agencia Tributaria prevé ingresar este año en Zamora 39 millones de euros por las declaraciones de la renta que salgan positivas, nueve millones más que el pasado año, por 40 millones que deberá abonar, 6,3 millones más por las declaraciones a devolver.

La Agencia Tributaria abre este miércoles el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2021 (IRPF 2021). Las devoluciones se iniciarán en 48 horas, el próximo viernes. A los habituales servicios de asistencia se añadirá en esta campaña un "Informador" de Renta integral para la resolución de las principales dudas de los contribuyentes a la hora de confeccionar su declaración, y con la posibilidad adicional de contactar vía chat con personal especializado de la Administración Digital Integral, la ADI, para aclarar las cuestiones que queden pendientes.

En Zamora está previsto que se presenten 86.487 declaraciones, un 0,2% menos que en la pasada campaña, debido al descenso del 4,4% de las declaraciones conjuntas, 15.654. Las declaraciones individuales, 70.833 previstas, crecen un 0,8%.

La gran mayoría de las declaraciones de la renta salen a devolver, 57.297, que serán un 2,9% menos que el año anterior, mientras 19.547 son positivas (a pagar), un 1,9% menos. Las que más aumentan, un 25,1% son las negativas y otras que, se estima, lleguen a las 9.643.

Los contribuyentes que cuenten con declaraciones a ingresar, al igual que todos los años no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 27 de junio.

Principales servicios de asistencia e información Internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es y ‘app’ (ofrece información y gestiones sin horarios). Teléfono solicitud "Le Llamamos" (a partir del 3 de mayo): 91 535 73 26 y 901 12 12 24 (servicio automático, 24 horas) 91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V) Teléfono Renta Información: 91 554 87 70 y 901 33 55 33 (para resolver dudas; de 9 a 19 horas, lunes a viernes)



La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan "Le Llamamos") comienza el 5 de mayo, con solicitud de cita a partir del 3 de mayo, y la atención presencial en oficinas se inicia el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 26 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Quiénes no están obligados a declarar

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 14.000 euros anuales.

Vías de presentación de la declaración

Existen varias vías para presentar la declaración, según sea el resultado a devolver o a ingresar, y si se domicilia o no el pago. Domiciliar el pago significa que se puede presentar la declaración de la Renta cualquier día, hasta el 27 de junio, pero el pago no se hará efectivo hasta el 30 de junio, último día de la Campaña de Renta. La domiciliación no impide fraccionar el pago en dos plazos (el segundo, el 7 de noviembre).

Vías no presenciales (sin desplazamiento a oficinas), del 6 de abril al 30 de junio (27 de junio si se trata de pagos con domiciliación):

Portal de Renta 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es

‘App’ (móviles y tabletas). A devolver e ingresar (domiciliando el pago)

Plan ‘Le Llamamos’ (solicitud desde el 3 de mayo)

Vías presenciales, del 1 de junio al 30 de junio (27 de junio si se domicilia el pago, con cargo el 30 de junio):

En las oficinas de la Agencia Tributaria AEAT, comunidades autónomas y entes locales. A devolver e ingresar (domiciliando el pago)

En las oficinas de las entidades financieras colaboradoras. A ingresar (sin domiciliar)

