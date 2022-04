Concienciar y sensibilizar a la población sobre el trastorno del espectro autista y conseguir con ello la promoción de una mejor calidad de vida de las personas afectadas. La presidenta de la Asociación de Autismo de Zamora, Seila Fernández, explica los objetivos de las actividades convocadas con motivo del Día Mundial y que se concretaron en la octava marcha desde la Ciudad Deportiva hasta el recinto del Colegio del Tránsito y la posterior gymkana y paella en el colegio Trilema.

El autismo ni se debe a que los padres no presten atención emocional ni se produce por ninguna vacuna”, mitos que existen en la sociedad. Es un trastorno neurobiológico sin causa aún conocida.

El trastorno conlleva un comportamiento especial de las personas afectadas en la esfera social y de comunicación, no tienen filtros para decir lo que ven, lo que les lleva a tener una serie de problemas a la hora de relacionarse con el resto de las personas a nivel emocional. "No es que no entiendan las emociones, sino que reciben un maremagnum de emociones que no saben gestionar".

Por eso desde la Asociación se presta ayudas a los afectados y sus familiares con profesionales de la comunicación y el lenguaje o la psicología, además del refuerzo escolar. Cuanto antes se empiece a tratar a las personas con autismo más posibilidades tienen de llegar a un cierto grado de autonomía personal.

La Asociación de Autismo de Zamora cuenta con unos 50 socios.