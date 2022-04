David Gago es el nuevo secretario general del PSOE en la ciudad de Zamora. El ya portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento se presentó como único candidato al proceso y logró el respaldo de la militancia para unificar el cargo orgánico con la responsabilidad que ejerce desde hace dos años y medio en la institución. Su aterrizaje en el puesto vendrá de la mano de la llegada de una lista “muy renovada” en la que destacan personas como Eduardo Rodríguez, Sara de la Higuera, Jesús García de León, Ángel Lobo, Javier García o la también concejala Irene Queipo, que se han sumado a la propuesta de cambio.

Con este movimiento, Gago se postula como principal aspirante a encabezar la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023 y en las que los socialistas partirán con la necesidad de levantar el vuelo tras caer hasta los tres concejales en 2019, un resultado que dejó al partido en una situación muy delicada en la ciudad. Izquierda Unida obtuvo la mayoría absoluta y arrinconó a los que habían sido sus socios en el mandato anterior.

Gago, que heredó el puesto tras la dimisión inmediata de Antidio Fagúndez y de Iñaki Gómez, asumió entonces una labor de difícil equilibrio, con el deber de ejercer la oposición contra un gobierno de izquierdas, sin caer en la connivencia con la derecha. En esa tarea, el responsable socialista estima que la actuación del grupo está siendo “perfectamente reconocible”. “A cada problema, hemos propuesto una solución, y eso ha ido calando en la militancia y en los simpatizantes, que se sienten representados”, reflexionó el nuevo secretario local del PSOE.

“Había que descender a pie de calle”

“Había que descender a pie de calle”, insistió David Gago, que aclaró que el camino acaba de comenzar para el grupo socialista: “Nos hemos presentado para reiniciar el proyecto político del PSOE y creemos que hay muchas ganas de trabajar, de aportar soluciones y de recuperar la confianza”, comentó el responsable político, que apeló a “seguir siendo constructivos” y a empujar para que la ciudad “salga de la apatía y el conformismo”.

El responsable socialista asumió este jueves el cargo orgánico en sustitución de Mar Rominguera, un movimiento lógico, habida cuenta de la posición de Gago en el Ayuntamiento y de la distancia que había tomado la ya exresponsable con la política municipal desde hace bastantes años.

En todo caso, Gago quiso dejar claro que su nuevo cargo orgánico no le habilita automáticamente para ser candidato a la Alcaldía el año que viene: “Ese proceso tendrá lugar en septiembre o en octubre y no me parece justo ofrecer ahora un posicionamiento público”, explicó el dirigente socialista.