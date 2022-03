Apenas 24 horas después de su puesta de largo, el nuevo modelo de plan municipal de obras trazado por la Diputación ya ha recibido las primeras reclamaciones. El grupo socialista anunció este martes la entrega de un escrito al presidente de la institución, Francisco José Requejo, en el que le solicita una reunión inminente para poner sobre la mesa dos cuestiones en relación a la forma de invertir los 16 millones previstos: los socialistas exigen equidad en el reparto y más tiempo para las solicitudes.

Más plazo en aras de la igualdad de condiciones

Según aclaró el PSOE, el asunto de los plazos resulta relevante “para que los pueblos más pequeños puedan participar en igualdad de condiciones”. Los socialistas explicaron que la comunicación de los cambios en el plan municipal se notificó a los ayuntamientos el día 25 de este mes, lo que les deja poco más de un mes de margen de maniobra, con el añadido de que la Semana Santa dificultará determinados trámites.

En ese sentido, el portavoz del grupo socialista, Eduardo Folgado, expresó su rechazo “por las formas en que se ha presentado esta propuesta, directamente a los medios de comunicación, sin haber sido debatida, informada, dictaminada y aprobada en ningún órgano de la Diputación con representación de todos los grupos políticos, en un nuevo gesto de desprecio a la voluntad democrática e institucional que conforman el Pleno y las comisiones informativas”.

Para Folgado, esta es “una falta de respeto clamorosa” que se une a la pertinencia de actuar en paralelo para que los coeficientes de reparto del dinero favorezcan la equidad entre los municipios de mayor y menor tamaño. Mientras eso no se arregle, para el PSOE este es un plan “que solo persigue objetivos electoralistas, propagandísticos y personalistas” y que “pretende blanquear la inacción”.

"La pataleta"

Ante estas palabras, el presidente Requejo circunscribió las quejas del PSOE a “una pataleta” de su portavoz, Eduardo Folgado. El mandatario liberal defendió la propuesta del equipo de Gobierno y aseguró que no han encontrado trabas a su puesta en marcha ni entre los alcaldes con los que se han reunido ni “en algún diputado del PSOE” con el que han tratado.

Requejo aseguró que el bipartito se ha mantenido en contacto con los alcaldes y acusó a Folgado de haber “perdido el norte” y de carecer de credibilidad. “Iba a decir que sus palabras me sorprenden, pero no me sorprenden tanto”, afirmó el presidente que, en la tarde de ayer, no había recibido una propuesta formal para la reunión.