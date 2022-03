Las pequeñas gasolineras de Zamora advierten de que no podrán adelantar los descuentos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la bonificación mínima de 20 céntimos por litro en combustible para todos los ciudadanos, de los que 15 correrán a cargo del Ejecutivo y cinco de las petroleras. Algo que, desde buena parte del sector de las gasolineras en Zamora, rechazan, ya que manifiestan no tener capacidad económica para aplicar la medida en caso de que tengan que adelantar los descuentos de sus fondos.

“Esto ya termina por rematarnos. No podemos afrontar ese adelanto. Para nosotros es imposible”, declaran desde una pequeña gasolinera de la provincia de Zamora. “Tienen que recapacitar porque no me parece que sea una medida justa para el sector”, indican.

Así lo advierte también la Asamblea General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), la cual ha acordado por unanimidad solicitar al Gobierno que aclare con la mayor celeridad posible cuál será el mecanismo de ejecución del descuento generalizado en los carburantes.

Ceees ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Administración que detallara de qué modo se iba a efectuar dicha rebaja. Sin embargo, la patronal que defiende los intereses de más de 4.000 estaciones de servicio españolas en manos de pymes y micropymes aún desconoce qué mecanismo se empleará para la ejecución de esta medida, que en principio iba a estar destinada únicamente a transportistas y que, según han anunciado, tendrá ahora carácter universal.

"Es materialmente imposible"

Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha reiterado la “incapacidad” para las pequeñas y medianas gasolineras en el caso de adelantar las cantidades. “Es materialmente imposible, por eso les hemos mandado sugerencias”, ha explicado.

El Gobierno parece descartar la propuesta de Ceees, que consiste en una batería de medidas coherentes y coordinadas entre sí que tendrían como efecto una reducción final en la cantidad que tanto empresas como particulares han de destinar a los carburantes.

Sugerencias desde la patronal

Desde la organización consideran algunas medidas como una reducción temporal del IVA que se aplica a los carburantes del 21% al 10% así como una reducción del Impuesto de Hidrocarburos al mínimo permitido por la UE. Así pues, piden un incremento de la cuantía de devolución del gasóleo profesional, que pasaría de los 4,9 céntimos por litro a 19,9 céntimos por litro. Se trata de un mecanismo ya existente, que utilizan mayoritariamente los transportistas.

La asamblea de Ceees advierte de que si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa la realidad es que ésta quedará sin efecto. No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo. “Ni muchos operadores mayoristas ni por supuesto los distribuidores minoristas tienen capacidad para adelantar esas cantidades, por lo que la pretensión del Gobierno será absolutamente ineficaz si no se articulan mecanismos”, indican.