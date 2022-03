“El duelo perinatal se silencia porque se sigue creyendo que un bebé pequeñito no es persona”

La muerte del bebé en el vientre de la madre, al nacer o por interrupción del embarazo continúa siendo un dolor silenciado por la sociedad, cuestión que la psicóloga experta Pilar Gómez-Ulla y la matrona Manuela Contreras, Enma, abordan en el libro “Duelo Perinatal”, presentado en Zamora en un acto organizado por la Red El Hueco en mi Vientre, en la Biblioteca Pública del Estado.

–¿El duelo perinatal es más común de lo que en apariencia se conoce?

–Sí. Es muy, muy frecuente, muchas mujeres hemos tenido, a lo largo de nuestra historia reproductiva, bebés que murieron al inicio de la gestación; cuando esta era más avanzada; en el parto o en el postparto, pero no se suele hablar mucho de esto.

–¿Por qué sigue oculta en esta sociedad del siglo XXI?

–Hay muchas razones que lo explican: la muerte en general es un tema que no se airea mucho en nuestra cultura, pero la del niño y del bebé, menos todavía. Durante mucho tiempo, en la atención sanitaria, lo habitual era hacer como si esas muertes no hubieran ocurrido, “vamos a hacerlo rápido, vamos a que la mamá no lo vea, vamos a hacer desaparecer el cuerpo y que no se lo lleven y no lo entierren”.

–¿Qué consecuencias tiene ese “tapar” la pérdida en la madre, el padre, en la familia?

–Incrementa esa cultura del tabú, en la que la madre no ve muerto al bebé, no lo entierra, no hace un ritual familiar, nadie en su entorno participa en esa despedida amorosa normal en nuestra sociedad cuando fallece un ser querido.

–¿Es un acto tan necesario?

–Claro, a la vez que en nuestro contexto estaba ocurriendo ese silenciamiento, hace tres o cuatro décadas se estaba dando un movimiento en torno a la atención a la muerte completamente distinto para que la familia de la persona que estaba muriendo pudiera estar con él, tener una despedida, que pudiera guardar recuerdos, que se rompa el silencio entorno al que muere. Queda mucho por hacer también con los adultos, pero es verdad que ese movimiento estaba; con el bebé, no.

"Los primeros momentos de la vida de la persona son importantes, el bebé recuerda el parto y el postparto de manera corporal"

–¿Por qué esa diferencia en el tratamiento social entre la muerte del bebé y del adulto?

–Tiene que ver con el silenciamiento del bebé pequeñito como persona que siente, que puede amar y participa de la familia, que merece una atención. No tan lejos, en nuestro país, en nuestro contexto, se operaba al recién nacido sin anestesia porque pensábamos que no sentía dolor. No tan lejos, todavía hoy, creo, se piensa que los bebés no recuerdan, que da igual lo que les pase porque no se van a acordar cuando crezcan. Es suficiente con que les alimentes y les cambies el pañal.

–¿El bebé guarda recuerdos?

–Sí, la Neonatología, la investigación nos va diciendo que los primeros momentos de la vida de la persona son importantes, se recuerdan de una manera corporal: el cuerpo recuerda el parto, el postparto y, en esos primeros momentos de la vida, se va conformando la personalidad. Esos elementos del tabú en torno a la muerte han hecho que haya todo un silencio, de la atención sanitaria, de una falta de rituales sociales porque si no hay cuerpo, no tenemos entierro...A ello ha contribuido esa minusvaloración como persona.

–¿Romper ese silencio es fundamental para gestionar bien el duelo?

–Ese silencio es dañino para la madre, para el padre, para los hermanos, para la familia, para las parejas a las que les ocurre esto. Y para los profesionales también, nos damos cuenta de que estamos trabajando contra lo que sienten las personas, la gente sale hecha polvo del hospital y los propios profesionales se sienten mal atendiendo así.

"El padre sufre el aborto, tiene estrés postraumático, teme una doble pérdoda la del hijo o la hija y la de la madre se les invisibiliza"

–¿Cómo definiría el libro?

–Este libro aporta un manual que no existía escrito en castellano para familias para entender cómo es el duelo perinatal, cómo es la experiencia de la madre, de la pareja de la madre y de todos los que la rodean; cómo es la experiencia a nivel social y cultural, y cómo se puede atender mejora nivel profesional el duelo. Enma y yo venimos trabajando en esa corriente de empezar a cambiar la atención, que en otro países de Europa ya se venía haciendo hace décadas.

–¿Va más allá del duelo por ese bebé fallecido en el vientre o al nacer?

–Sí, porque hay duelo en distintas situaciones. Lo hay cuando muere el bebé, o la mamá, o cuando mueren otras personas significativas en ese periodo en torno al embarazo, parto y posparto. Hay duelo también si hay una separación, por ejemplo, cuando se da en adopción; o hay una retirada de custodia por parte de la Administración. También en una mujer que hace una gestación subrogada; o cuando hay un diagnóstico del bebé de una anomalía congénita. Habrá duelo si deciden interrumpir ese embarazo; y si deciden tener al bebé también: en un caso, porque muere; y en el otro, porque va a vivir y no tendrá la vida o salud que imaginábamos para él.

–¿Por qué se da la espalda a esas situaciones tan dolorosas?

–Porque hay un silenciamiento de todo lo que resulta doloroso, de todo lo que no es perfecto, lo que no tiene unas capacidades estándar, la belleza estándar que nuestra sociedad establece. ¿Quién dice que no es bello un niño con una discapacidad o una anomalía congénita, que no es feliz, que no es hermoso?

–La interrupción del embarazo en esos casos resulta igualmente dolorosa.

–Sentimos dolor porque amamos a nuestro bebé, esos padres también aman y necesitan una atención digna, humanizada.

–¿La interrupción voluntaria del embarazo se sigue ocultando porque la sociedad mayoritariamente no lo admite?

–Todo el mundo supone que tienes que estar aliviada porque tú lo has decidido y, muchas veces, ahí existe una guerra con una misma: “Mi corazón dice que quiere tener este bebé, pero no puedo”. O estoy presionada por mi ambiente laboral, porque no tengo contrato y si sigo con el embarazo me van a echar. Presionada por que la situación económica o de vivienda o afectiva que me permita sacar adelante a ese niño. Muchas veces las madres van a la interrupción voluntaria de embarazo de forma muy poco voluntaria. Incluso las que no se encuentran en esas situaciones, pueden pasar el duelo.

–A esas madres se les niega el sufrimiento, hay que permitirles que puedan sufrir.

–Eso es, y que se pueda sufrir acompañada.

–¿Y los padres, a los que se les deja fuera siempre?

–O de la pareja de la madre, que a veces, es otra mujer. Muchas veces, se le invisibiliza aún más, hasta desde el propio hospital, en el momento del parto, se le encarga el papeleo, avisar a la familia, se le da un papel de gestión, de sostén que conlleva un mensaje muy potente: “Contigo no va lo que está ocurriendo aquí”. Eso dificulta más que pueda expresar, incluso, permitirse sentirlo.

"El duelo podemos transitarlo, integrarlo y vivir con alegría tras la muerte de un ser querido, pero sigue acompañándonos"

–¿Se le deja desamparado?

–Le toca proteger, cuidar. Entran en ese modo y, muchas veces, tardan más tiempo en pasar el duelo, cuando ven que la madre empieza a sacar la cabeza del agujero es cuando ellos se permiten sentir. El padre sufre en el aborto en todas las etapas de la gestación y cuando ocurre una muerte intraparto. Tiene estrés postraumático muchas veces, es una situación aterradora, temen la muerte del hijo o de la hija y de la pareja. Han sido poco escuchados, hay menos investigación sobre el duelo de los padres.

–¿Dónde queda la culpa?

–Es común en e l duelo en general. No es extraño que las personas que sobrevivimos al ser querido nos preguntemos si podíamos haber hecho algo más, estar más cerca, “por qué no el dije que le quería”... De alguna manera, la irreversibilidad de la muerte nos hace sentir que hay cosas que ya no se pueden reparar.

–¿Y cómo lo siente la madre que pierde a su bebé?

–Como el que muere es un bebé, ese sentimiento es todavía más intenso por la relación del cuerpo de la mujer, está implicado, “muere dentro de mi cuerpo y mi cuerpo soy yo, la sensación de responsabilidad es más intensa”. La sensación de culpabilidad es mayor, se incrementa la rumiación sobre por qué ocurrió, el no saber la causa, que no siempre se conoce. Entonces, aparecen esas preguntas de si hubiera si no hubiera hecho eso...

–¿Cómo es el proceso de recuperación psicológica?

–Es difícil de acompañar incluso para los profesionales de la salud mental o para los sanitarios: nos da mucho horror. Debe haber una reconciliación con el propio cuerpo, con la experiencia del fracaso reproductivo y, si siente que hay algo que hizo mal como madre, que sucede, que sepa que no está local, tiene derecho a revisarlo y poder enfrentar el proceso. Y reparar. Puede que la parte más intensa, cuando la muerte ocupa el primer plano de tu vida psíquica, quede atrás, pero en los aniversarios se reabre la alegría de haber tenido a ese bebé y la nostalgia de que no está en casa; o cuando se tiene otro bebé; o se es abuela.

–¿Quedan abiertos si no hay ayuda psicológica?

–El duelo es un proceso natural, no precisa de una ayuda psicológica de por sí. Se necesita si nuestro contexto no acompaña ese duelo, lo dificulta porque no me entienden en mi entorno; porque no puedo inscribir a mi bebé en mi libro de familia; ni hacer un funeral con mi familia y amigos para que me cuiden, ni comprenden que estoy en duelo. El amor está vivo, es dinámico y el dolor por la muerte del ser querido también. Por eso la idea de cerrar no encaja en la experiencia del duelo, podemos transitarlo, integrarlo y vivir con alegría tras la muerte de un ser querido, pero sigue acompañándonos.