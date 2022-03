Si hay un chef zamorano reconocido como fiel defensor de la carne de caza, ese es Luis Alberto Lera, propietario del restaurante Lera de Castroverde de Campos. Y esta vez lo ha demostrado ante el mismísimo ministro de Agricultura, Luis Planas, tras recoger el premio "Defensa del producto Alimentos de España 2022" durante el congreso internacional Madrid Fusión-Alimentos de España.

El cocinero, que cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, ha gritado alto y claro que la caza "no entiende de desabastecimiento, ni de costes de producción o de transportes". En este sentido, no ha dudado en sostener que "cazar nos hace más libres, menos dependientes y más autosuficientes" porque "lo salvaje no se agota en el lineal del supermercado ya que ni estuvo ni estará allí".

La caza también es cultura

Su discurso, compartido entre los defensores de la caza, ha hablado de las características del producto como "sano, de cercanía, kilómetro 0, sostenible y de economía circular... todo esto que parece moda es simple tradición", ha argumentado Lera, para quien "la caza también es cultura".

La reivindicación la hace suya, aunque la comparte con las miles de personas que hace unos días se manifestaron a favor de esta práctica: "No estoy solo en esta reivindicación y hoy quiero compartir este premio con todas estas personas", apuntó.

El ministro, por su parte, ha señalado que “este premio refleja muy bien lo que significa nuestro excelente patrimonio agroalimentario y gastronómico, que nos ha llevado a ser el país más rico del mundo gracias a la profesionalidad de las personas que lo hacen posible". En este contexto, el trabajo de Luis Lera es un “magnífico ejemplo de defensa del producto, el desarrollo de una cocina muy interesante y su vinculación con la realidad del medio rural”.

Coincidiendo con la manifestación en Madrid, Luis Alberto Lera pedía a través de sus redes "respeto al mundo rural y a nuestra forma de entender la vida al margen de las ideologías políticas". Lo hacía así:

Hoy pedimos respeto al mundo rural y a nuestra forma de entender la vida. Al margen de ideologías y posiciones políticas, es tiempo de defender una relación equilibrada con la naturaleza. en Restaurante Lera https://t.co/1m81bFCrbM — Luis Alberto Lera (@luis_lera) 20 de marzo de 2022

Durante la entrega del premio, Planas ha felicitado a Lera, a su familia y a su equipo, por ser ejemplos de un «trabajo bien hecho, que aúna la tradición gastronómica de la comarca zamorana de Tierra de Campos con las elaboraciones más modernas, vinculadas a los parajes naturales y los habitantes de esta región castellana». Asimismo, ha destacado su «capacidad de ser motor económico y social», ya que su proyecto gastronómico se ha extendido a la creación de una cooperativa de productores de pichones de pueblos de la zona en Manganeses de la Lampreana, lo que contribuye a conservar la tradición del palomar de la Tierra de Campos.