“En unos años, podría haber colonias humanas en Marte”

Carlos Briones, este prestigioso científico, licenciado en Ciencias Químicas (especialidad: Bioquímica y Biología Molecular), investigador del CSIC y del Centro de Astrobiología, despejó ayer en Zamora las dudas sobre el origen de la vida, el destino de nuestro planeta y del sistema solar en una interesante charla dentro del ciclo Martes de la Ciencia, organizado por profesora de Geología y divulgadora, Marta Pérez Folgado y el Ayuntamiento de Zamora. Su labor divulgativa sobre las hallazgos en astrobiología las recoge en sus dos obras "Orígenes. El Universo, la vida, los humanos", de 2015, y "¿Estamos solos? En busca de otras vidas en el Cosmos?".

–El común de los mortales cuando oye hablar de vida extraterrestre se remite a esos seres de las películas de ficción, ¿ese imaginario cultural impide ver la parte científica?

–Es normal que a todos nos aparezcan esos referentes en primer lugar, es con lo que hemos crecido, lo que hemos visto en las películas, en la tele. Pero, si hay otras vidas fuera de la tierra, que no lo sabemos aún, lo más probable es que sean microorganismos, bacterias o similares, y que no hayan llegado a ser ni animales, mucho menos, inteligentes como nosotros.

–¿No puede darse esa evolución para alcanzarnos?

–Aquí solo tenemos un ejemplo de vida que ha evolucionado a muchas ramas de lo que llamamos el árbol de la vida, muy distintas entre sí. Y, entre todas ellas, solo una, la nuestra, tiene seres vivos inteligentes y pensantes, capaces de escribir poemas o construir catedrales. Aunque haya habido vida en otro lugar del universo no tendría por qué haber seguido los mismos patrones de la evolución de nuestro planeta. Digamos que no hay ninguna tendencia hacia que aparezcan los humanos. Somos unos recién llegados: hace 200.000 o 300.000 años no había homo sapiens. Es muy probable que, aunque haya habido vida, no haya surgido algo parecido a nosotros.

–¿Por qué están tanto convencidos?

–Bueno, no estamos convencidos, en estos asuntos científicos, y más cuando tratamos preguntas tan complicadas como esta, no podemos estar convencidos casi de nada, porque la ciencia nos obliga a ser humildes, a ir acumulando las evidencias que surgen en distintos campos. Pero nos parece mucho más difícil que haya seres inteligentes a que haya seres, vida porque no tendrían por qué haber surgido células que se unen para originar multicelulares, eucariotas, animales, primates, humanos...

–¿Cómo explicaría sin tecnicismos el origen de la vida?

–Nos lo explicamos como la transición entre la química y la biología. Hay moléculas que empiezan con capacidad de reproducirse y eso genera seres vivos parecidos a nosotros, con evolución, etc... De eso hace unos 3.800 millones de años. Cada vez sabemos más cosas de cómo se pudo originarse, pero no exactamente cómo ocurrió. Distintas disciplinas como la química, la biología, la geología van acumulando pruebas, pero solo tenemos este ejemplo de la Tierra conocido, por eso sería interesante encontrar otras vidas, nos darían pistas sobre cómo pudo surgir aquí.

–Resulta sorprendente que las sucesivas etapas de la evolución, la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo, no supusiera un corte definitivo y que se llegara hasta el homo sapiens.

–Gracias al fin de esa era de los dinosauiros, hace unos 65 millones de años, los mamíferos empiezan a evolucionar muy rápidamente, a crecer en tamaño, salir de sus madrigueras y algunos a bajar de los árboles, donde estaban ocultos porque se los comían los dinosaurios, y va surgiendo nuestra especie. La evolución es una especie de arbusto, muy ramificada, con muchas posibilidades de que aparezcan distintas soluciones cuando otras desaparecen. Somos el fruto de un proceso que lleva muchísimo tiempo en la tierra y que continuará cuando no queden humanos.

–El hombre mira al cosmos desde que tiene conciencia para preguntarse de dónde viene, ¿esa pregunta más filosófica está en el origen de la exploración científica?

–Sí, claro, casi todas las preguntas científicas parten de la filosofía, de la clásica en gran medida, incluso más atrás porque todas las culturas humanas han mirado al cielo estrellado y se han planteado lo mismo, estoy convencido. Cuando la revolución científica llega en el Renacimiento y comenzamos a usar el telescopio, Galileo Galilei, para mirar el cosmos y empezamos a rodear esas preguntas de un método científico, la búsqueda es ya más profesional o científica.

–Hay críticas al gasto en las misiones de búsqueda de vida en Marte, en Júpiter, dinero que podría ir a cubrir carencias importantes de la población.

–Las tecnologías que usamos en el Centro de Astrobiología para responder a estas grandes preguntas permiten desarrollar medicinas, detectar moléculas en aguas contaminadas, poner a punto biosensores para caracterizar microorganismos. La ciencia de las grandes preguntas no está tan alejada del día a día de las personas.

–¿Otros descubrimientos que mejoran la calidad de vida?

–Efectivamente, todo lo que hacemos en ciencia termina teniendo repercusiones. Muchísimas cosas que nos rodean, desde el teléfono móvil a sistemas de soporte vital que se usan en el hospital o las formas de conservar los alimentos, tienen su origen en la exploración espacial.

–¿Resulta descabellado pensar que el hombre logrará avanzar en tecnología como para poder escapar de la Tierra y asentarse en otro planeta?

–Es una idea de cara al futuro, pero podría ocurrir que dentro de unos años haya colonias humanas en Marte, que se pueda ir con naves espaciales y fundar allí pequeñas islas de vida, una especie de burbujas llenas de aire respirables por nosotros y que sus habitantes con escafandras puedan salir a explorar ese planeta. Eso puede ocurrir, no hay nada que lo impida. ¿Cuándo?, no hay que ser inquieto, seguramente acabará ocurriendo.

–¿Es la salida a esta degradación de la Tierra?

–No tiene sentido que se diga que acabaremos convirtiendo a Marte en otra Tierra para ir si destruimos esta, no hay un planeta B para la humanidad. Podrán salir de aquí facciones muy pequeñitas de población para vivir en otros sitios y la mayoría de los humanos nos quedaremos aquí, o sea, que hay que cuidar este planeta.

–¿La intervención del hombre en el planeta ha marcado un periodo de degradación que ya no tiene retorno?

–No soy optimista. El cambio climático es una realidad y habría que poner de acuerdo a todos los países para que sea reversible. No me parece muy sencillo porque cada vez somos más dependientes de un consumo energético bastante desaforado. Lo más probables es que esto vaya a peor, a no ser que todos los países tomen decisiones muy drásticas, pero estamos viendo, con la guerra de Ucrania, que cualquier país puede incumplir un acuerdo.

–Y tendremos una muy mala vida, entre los microbios, virus que despiertan con la descongelación de los polos y la mala calidad del aire...

–Pues las pandemias tiene mucho que ver con una presión humana muy grande a los ecosistemas, a llegar a lugares donde no teníamos que estar, a convivir con fauna salvaje y a que los virus de esos animales se conviertan en un problema para nosotros, como ha ocurrido con el coronavirus. Cuanto peor tratemos al planeta, peor nos va a ir a nosotros.

–¿Les diría algo a los negacionistas que cuestionan el calentamiento global y lo explican como otro periodo evolutivo más del planeta?

–Hay una parte cierta en que existen ciclos de calor y frío en el planeta, eso es evidente, pero lo que es cierto es que la acumulación de CO2 que está habiendo en la atmósfera es totalmente inusual y hay que tomárselo muy, muy en serio porque los humanos somos los responsables de todo lo que ocurre.

–La Tierra se la tragará el sol en miles de millones de años, ¿los avances científicos podrán cambiar esa destino?

–No, eso no lo vamos a poder cambiar, el sol es mucho más poderoso que todos los científicos juntos. Dentro de unos 5.000 millones de años, la vida del sol va a acabar, irá haciéndose muy grande y engullendo durante un periodo muy largo todos los planetas interiores: Mercurio, Venus, Tierra, Marte... No habrá nada que hacer, o para entonces parte de la población ha sido capaz de haber ido a otros sistemas planetarios fuera del sol, o, si no, toda la vida de la Tierra desaparecerá.

–¿La inteligencia artificial llegará a suplantar a la humana hasta tal punto de no lograr diferenciar a simple vista?

–A lo mejor eso sí que es más posible que ocurra y que lo veamos en las próximas décadas porque, cada vez, la inteligencia artificial, las tecnologías están permitiendo hacer máquinas más parecidas a nosotros en la forma de pensar y de tomar decisiones, máquinas de pensamiento complejo más parecidas a nosotros. Se está avanzando muy rápidamente y, a lo mejor, sí que se avanza tanto en informática como para que no podamos distinguirnos de los ordenadores.

–¿Esa posibilidad no da un poco de vértigo a los científicos?

–Sí, claro, sin duda, date cuenta de que ya en algunas páginas web se nos pide marcar ya que el apartado de "no soy un robot", eso es bastante inquietante. Si tienen que tomar medidas para distinguir al ser humano de lo que puede hacer un robot en cosas tan sencillas como dar tu dirección o tus datos personales, ¡caramba, si en el futuro, humanos y robots no se distinguen, estaremos muy fastidiados! Ya veremos.