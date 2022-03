“Te voy a arruinar la vida si llamas a la policía, te aplasto la cabeza”. Fue la reacción inmediata a la negativa de su madre a prestarle dinero. El momento inicial de tensión entre ambas en el domicilio familiar que comparten fue subiendo de tono hasta que tuvo lugar la amenaza, que terminó en una denuncia en la Comisaría de Zamora.

La tirantez comenzó cuando la progenitora replicó a su hija que “lo que tienes que hacer es no perder el trabajo”. Un comentario que no cayó nada bien a la aludida, quien le reprochó a la madre que “todos los putos días estás echando en cara lo mismo”. A partir de ahí, la discusión fue subiendo de tono hasta que la madre terminó por advertir a la joven que si continuaba en esa actitud no tendría más opción que llamar a la Policía.

Fue mencionar a los agentes y comenzar las amenazas contra la integridad física de la madre, quien finalmente decidió interponer la denuncia, según se puso de manifiesto en el juicio.

Una decisión que tendría sus repercusiones al día siguiente, cuando madre e hija se cruzaron en la misma calle en la que residen. Se le acercó para volver a amenazarla a plena luz del día, a las 10.30 hora. La acusada se aproximó a la mujer para, sin que hubieran intercambiado ninguna palabra, proceder a agarrarla con fuerza por una muñeca para espetarle que le iba a “cortar la cabeza por haberle denunciado en la Comisaría”.

La víctima no sufrió lesiones, aunque la magistrada del Juzgado de lo Penal considera que al delito de amenazas hay que sumar el de violencia en el ámbito doméstico, delitos por los que solicitaba una condena la Fiscalía Provincial.

La sentencia condena a la procesada por un delito de maltrato en el ámbito familiar a cuatro meses de prisión, frente a los nueve meses que solicitaba la Fiscalía; y a un año de alejamiento de su madre a menos de 200 metros, con la que no podrá comunicarse por ningún medio durante ese tiempo y a la prohibición de portar o tener armas, frente a los dos años que solicitaba el Ministerio Público.

Las amenazas han costado la magistrada le impone un multa de 360 euros, además de la prohibición de aproximarse a su madre y mantener ninguna comunicación con ella durante un año más, de acuerdo con el fallo judicial.

La sentencia considera que existen pruebas suficientes para justificar la condena, da veracidad al relato de la madre, que ofrece detalles de cómo se sucedieron los hechos, mantiene el relato inalterable tanto ante los policías como en sede judicial y en la propia vista oral.

Una versión que resultó imposible de contrarrestar con la declaración de la imputada, puesto que no acució al juicio que se celebró en días pasados en la capital.