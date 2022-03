Todo preparado en Zamora para la segunda edición de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical (Fhlim), el gran evento de la industria musical que se celebrará los días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2022 en el recinto ferial Ifeza de la carretera La Aldehuela.

"La Fhlim es un espacio para compartir, socializar, colaborar, debatir y buscar soluciones sobre los retos que impulsan el futuro del sector musical y empresas relacionadas con la cultura en general. Establecer nuevos caminos y alianzas de trabajo que faciliten y sumen ideas artísticas y profesionales entre ciudades, comunidades y países con la intención de generar nuevas oportunidades de crecimiento económico, cultural y relacional para artistas, profesionales, empresas y público, vinculados directa o indirectamente con la música y la cultura", explican.

En ella se darán cita músicos profesionales, managers, promotores, medios de comunicación, productores, festivales, promotores, agentes de zona, discográficas, distribuidoras, editoriales, estudios de grabación, community managers, influencers, youtubers, tiendas y marcas de instrumentos, luthiers, academias, escenarios, sonido, iluminación, merchandising, transportes, seguridad, abogados, aseguradoras de España, Portugal y el resto del mundo, además de dar cabida a "todo tipo de músicas y todo tipo de estilos musicales".

Este es el amplio programa de actividades de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical:

MIÉRCOLES 23 DE MARZO

La Cueva del Jazz en Vivo

20.30h. L´EXOTIGHOST

21.45h. DUPLA

Ávalon

21.30h EDU VICO

22.45h RUBEN KELSEN

JUEVES 24 DE MARZO

Ifeza

11.00h. APERTURA DE PUERTAS

11.30h. Actos de INAUGURACIÓN DE LA FHLIM 2022

12.50h. ULTRALIGERA (Madrid)

14.05h. BARRY B (Aragón)

17.05h. WILD KRASH (Andalucía)

18.20h. CAIO (Portugal)

19.35h. LOS MOTORES (Galicia)

La Cueva del Jazz en Vivo

20.30h. OLATZ SALVADOR

21.45h. K!NGDOM

Ávalon

21.30h PABLO SOLO

22.45h LUIZ CARACOL

Teatro Ramos Carrión

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Revólver vuelve a la carretera con Apolo Tour, una gira en formato de trío con el principal objetivo del reencuentro con el público y volver a sentir la emoción de un concierto. Entrada: 30 euros.

VIERNES 25 DE MARZO

Ifeza

11.35h. DONUTS HOLE (Barcelona)

12.50h. FRANCISCO SALES (Portugal)

14.05h. LOS SEX (Madrid)

17.05h. EMMY CURL (Portugal)

18.20h. PURAPOSSE (Euskadi)

19.35h. KAOTIKO (Euskadi)

Teatro Latorre de Toro

MUSICAL. Teatro Latorre de Toro, 20.30 horas. Concierto Tributo Remember Queen. Entradas: 17 euros.

La Cueva del Jazz en Vivo

21.00h. LA REGADERA

Ávalon

21.30h LOS PELUKEROS DE PUNSET

22.45h ANAI

Teatro Ramos Carrión

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Anier + Santa Salut, compositoras de hip hop y rap con más proyección del panorama nacional. Entradas: 17 euros.

SÁBADO 26 DE MARZO

Ifeza

11.35h. LA FURIA (Navarra)

12.50h. SURMA (Portugal)

14.05h. ENTRETIEMPO (Madrid)

17.05h. ETERNAL PSYCHO (Madrid)

18.20h. CABRITA (Portugal)

19.35h. DIABULUS IN MUSICA (Navarra)

La Cueva del Jazz en Vivo

20.30h. NUEVECONDIEZ + WHALES DON´T FLY

Teatro Principal

CONCIERTO. Teatro Principal, 20.30 horas. Con casi 2 millones de discos vendidos, más de 2.000 conciertos en su haber, y un legado de himnos en su discografía, Celtas Cortos recalan en Zamora. Entradas: A, B 20 € / C, D 10 € / E 5 €.

Fundación Rei Afonso Henriques

CONCIERTOS. Fundación Rei Afonso Henriques, 21.00 horas. Miguel Gizzas y Rogério Charraz. Entrada gratuita.

Teatro Ramos Carrión

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 21.00 horas. Hens, la gran promesa del indie pop urbano cargado de energía y actitud, más descarado y autorreferencial. Entradas: 20 euros.

Ávalon

21.30h JAVI ROBLES

22.45h TURISTA SUECA

DOMINGO 27 DE MARZO

Ifeza

11.15h. ROYAL FLASH (Madrid)

12.10h. NEOMAK (Euskadi)

13.05h. DAGUIDA (Portugal)

14.00h. OSCAR BRIZ (Comunidad Valenciana)

16.45h. HELLVETICS (Comunidad Valenciana)

17.40h. LA ROCK-A (Madrid)

18.35h. LA KONTRA (Euskadi)

19.30h. SINAIA (Madrid)

Ávalon

20.00h WAZUNGU

Teatro Ramos Carrión

CONCIERTO. Teatro Ramos Carrión, 20.00 horas. Mayumana vuelve a España con "Currents", un espectáculo que reúne lo mejor de su trayectoria, ritmo, baile, luces, música y humor. Entradas: 27 euros.

Te puede interesar: Zamora Ciudad Vuelve a Zamora la Feria Hispanolusa de la Industria Musical (FHLIM)

Además, del lunes 21 de marzo al viernes 1 de abril se podrá ver en La Alhóndiga la exposición del fotógrafo Unai Endemaño titulada "Show Must Go On". Y el recinto ferial Ifeza también acogerá numerosas ponencias y presentaciones: