El próximo 6 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta y, como con todo lo que afecta al bolsillo, conviene estar atentos y buscar el asesoramiento de profesionales cualificados para no perder dinero.

Aunque uno mismo puede cumplimentar la declaración por internet, hay muchos ciudadanos que, por falta de información, no se están acogiendo a algunas ventajas fiscales que les corresponden.

“Hemos tenido casos de gente que viene por primera vez y les hemos podido recuperar 1.200 euros porque no habían incluido una deducción a la que tenían derecho en años anteriores”, asegura Luis Tejerina, de Asesoría Tejerina.

Ahorro

Esta asesoría benaventana, ubicada en la Avenida del Ferial, 12, cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas y particulares en materia fiscal, laboral y contable, así como con la gestión de subvenciones o realizando trámites relacionados con transferencias de vehículos o herencias. Es una empresa familiar que, tras dos generaciones sosteniendo el negocio, ha dado sobradas muestras de la calidad de su servicio y de su profundo conocimiento de la legislación fiscal.

Recurrir a unos profesionales como los de Asesoría Tejerina garantiza que ellos mirarán tu caso individual para encontrar todas las deducciones fiscales de las que te puedas beneficiar legalmente, pero también dan la tranquilidad de saber que cumplirás con tus obligaciones fiscales para que la Agencia Tributaria no te reclame nada.

Tranquilidad

Dejar algún rendimiento sin declarar acaba saliendo muy caro cuando es Hacienda la que lo detecta con la consiguiente sanción e intereses, algo que a veces no ocurre por mala fe del declarante, sino por desconocimiento, aunque eso a hacienda no le importa demasiado. Cada año se introducen novedades de las que el contribuyente no está al tanto o se producen hechos que modifican la situación del contribuyente y de las que él mismo no es consciente. En estos casos los profesionales tienen un papel clave.

Criptodivisas y NFT

Por ejemplo, este año las criptodivisas o los NFT tienen un papel importante ya que cada vez más personas están invirtiendo en este tipo de productos.

“Muchos contribuyentes creían que las criptomonedas o los NFT no se declaraban, porque no figuran en la información fiscal o porque no consideran que sea un bien como tal, pero sí hay que declararlos y Hacienda cada vez está poniendo el foco más en este tipo de productos. Después de presentar la declaración, la Agencia Tributaria tiene cuatro años para revisarla, y pueden venir las sorpresas si no se hacen las cosas bien”, explica Luis Tejerina.

Por otro lado, en 2021 muchos benaventanos y vecinos de otras localidades de la comarca pasaron parte del año en situación de ERTE, y tienen unas obligaciones fiscales diferentes al haber tenido más de un pagador, otra situación que hace recomendable acudir a Asesoría Tejerina para hacer las cosas bien.

Jubilados que cobran pensiones en el extranjero o personas que vendieron un inmueble en el último año son otros de los perfiles que suelen recurrir a los servicios de la asesoría. Además de personas que van buscando beneficiarse de deducciones por tener personas dependientes a su cargo, sufrir alguna discapacidad reconocida o, simplemente, por el nacimiento de un hijo.

Pero lo más importante es que Asesoría Tejerina ofrece un trato más cercano, personalizado y minucioso que el que se suele encontrar el ciudadano cuando recurre a la Agencia Tributaria, la cual en muchos casos ni trata de forma personal al contribuyente. Tejerina ofrece profesionalidad, tranquilidad y, además, te ahorra tiempo y preocupaciones.