¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?

Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, todas aquellas personas que perciban más de 22.000 euros anuales en concepto de rendimientos de trabajo por parte de un solo pagador estarán obligados a presentar la declaración de la renta.

Las personas que tengan más de un pagador a lo largo del año tendrán esa obligación si, sumando todas las fuentes de ingresos, han percibido más de 14.000 euros.

También aquellas que, aunque ganen menos de esa cantidad, tengan un segundo pagador que aportara más de 1.500 euros a lo largo del año, o que lo percibido por el segundo pagador y siguientes sume más de esos 1.500 euros.

No obstante, incluso a muchas personas que no están obligadas a hacer la declaración de la renta les conviene presentarla para recuperar parte del dinero tributado a lo largo del año anterior.

Para saber si la declaración les saldrá a devolver, la Agencia Tributaria ha presentado un simulador virtual, el “Renta web open” en el que introduciendo algunos datos personales se puede acceder a una simulación de la declaración de la renta. Este documento no es el que sirve para presentar la declaración.

Además, conviene recordar que el interesado puede haber tenido ingresos que no se vean ahí reflejados, porque no están previamente fiscalizados por Hacienda, pero que hay que incluir para evitar una sanción posterior. Por eso, en caso de duda siempre es conveniente acudir a un profesional en busca de ayuda.

Además de este simulador, otra de las grandes novedades que trae este año la declaración de la renta es la inclusión de una casilla específica para las criptomonedas.

Es obligatorio declarar si se venden las criptomonedas, sean del tipo que sean, aunque hay que destacar las dos situaciones en las que no es obligado declararlas: si hay pérdidas de ganancias y no hay ningún beneficio con estas divisas, o si no se realiza ningún movimiento con las criptomonedas, ya que no hay ni beneficio ni pérdida.

Pero si hay pérdidas de dinero en el resultado global al vender las criptomonedas, se puede compensar esto hasta el 25% con las ganancias de otras transmisiones del capital , por lo que también conviene incluirlas.