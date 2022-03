La construcción de Zamora, obligada a parar obras en una situación “crítica” para el sector

La intranquilidad y la angustia se han apoderado del sector de la construcción, que se encuentra en una situación “crítica” debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania, la subida de la energía y la huelga del transporte, que cumple hoy su duodécimo día desde que se inició el pasado 14 de marzo.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha alertado de que los problemas de desabastecimiento, provocados tanto por las tensiones en la cadena de suministro debido al COVID como por la guerra en Ucrania y por el paro de transportistas, podrían provocar a partir de la próxima semana un parón de las obras a nivel nacional.

Para evitar el colapso del sector, la patronal de las empresas que suministran los materiales para construcción, rehabilitación y reforma pide un plan de choque con medidas urgentes para garantizar la circulación en los puntos clave de acopio, lo que implica asegurar el acceso de sus transportistas a fábricas y centros logísticos.

El actual presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Construcción y Obras Públicas (Azecop) y presidente honorífico de la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción (CCLC), Emiliano Alonso Ortiz, ha manifestado que la situación es de “desesperación” para la confederación, mientras que, para la Cámara de Contratistas de Castilla y León, el estado es “dramático”, según un sondeo que Emiliano Alonso ha realizado entre ambas asociaciones.

Falta de materiales

Existe un problema “enorme” en cuanto al suministro de materiales en todas las provincias de la comunidad. Por ello, desde ambos colectivos expresan términos tan duros para calificar la situación que está viviendo en el sector, que también sufre “muchos retrasos” que están impidiendo realizar los trabajos con normalidad.

“Cerca del millar de obras se han parado en la región y eso es por la falta de suministros, por un lado, pero también por la subida de los precios, que hace imposible trabajar”, manifiesta Alonso.

Se suma así la construcción a otros diversos sectores que se están viendo obligados a reducir marchas hasta el ralentí por falta de insumos. Y es que al impacto de la guerra en Ucrania, con la escalada de costes y problemas de abastecimiento, y la subida de la energía, se ha sumado ahora el colapso logístico, provocado por los paros en el sector del transporte por carretera.

“Hay materiales de los que no disponemos, no nos llegan y, por lo tanto, tenemos que paralizar las obras porque no podemos trabajar. Así pues, hay empresas que también renuncian a hacer obras porque no pueden gestionar la alta subida de los precios”, declara el presidente de Azecop. “Hay fórmulas de revisión de precios con el objetivo de corregir el problema, pero no están consiguiendo paliarlo”, manifiesta respecto a alguna posible solución de cara a la mejoría en el sector. “O se da alguna solución o el tema va a tener consecuencias totalmente desastrosas”, argumenta.

Suben los precios

Como explica Emiliano Alonso, los precios han subido un 22% de media en términos generales lo que hace que “no interese” trabajar debido al “escaso beneficio” que se puede llegar a lograr.

“En la actualidad no hay previsiones, solo una gran incertidumbre que requiere máxima prudencia en la gestión de los riesgos por parte de las empresas. Si a la tensión límite que nos provoca el incremento de los precios sumamos el coste de paralizar una obra o mantenerla al ralentí, muchas empresas constructoras pueden colapsar y arrastrar de nuevo al conjunto del sector. Para evitarlo, el Gobierno debe tomar medidas urgentes”, señala el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero.

Lo cierto es que el paro indefinido de los transportistas, la subida energética y las consecuencias de la guerra en Ucrania han puesto en jaque a un sector, que vive una situación “dramática “ y de “desesperación” y que pide medidas para poder avanzar con las obras paralizadas o ralentizadas.

Los transportistas mantienen su pulso al Gobierno con una nueva semana de una huelga, que no está pasando desapercibida y está afectando a muchos sectores. La huelga está provocando que ganaderos tengan que tirar la leche, ya que no tienen forma de hacer llegar los productos. La pesca, la industria cárnica, la distribución de vinos y el sector alimenticio en general, también se encuentran muy afectados y piden medidas “urgentes”. La escasez de productos que deben llegar en transporte impide también seguir con la fabricación de vehículos y pone en jaque al sector automovilístico. Una situación idéntica al de la construcción que podrían parar las obras a partir de la semana que viene debido a la falta de materiales.

La escasez de mano de obra se convierte en otro lastre para la reactivación

El presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Construcción y Obras Públicas (Azecop) y presidente honorífico de la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción (CCLC), Emiliano Alonso, ha querido hacer hincapié en otro de los principales problemas que también azota al sector de la construcción: la falta de mano de obra.

“Uno de los graves problemas del sector, además de los ya mencionados, es que, dada la gran cantidad de dinero que viene desde Europa en base de ayudas y fondos europeos, no le vamos a poder hacer frente porque no contamos con mano de obra. Y esto es un problema tremendo porque antes se hacían 40.000 viviendas al año en España, pero ahora hay que hacer 400.000 y eso requiere una mano de obra tremenda que, en nuestro país, lamentablemente, no disponemos”, explica.

Esto se debe, como indica, a un problema de relevo generacional, entre otros factores. “Es un sector atractivo y que ha avanzado mucho tecnológicamente hablando. Nos hemos propuesto hacer una campaña de marketing para atraer a los jóvenes y también a las mujeres para que puedan participar en las múltiples actividades que se dan en el sector. Es necesario incentivar para que se de este relevo y solucionemos uno de los problemas más grandes que vivimos en el sector”, declara.