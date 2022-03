Luis Roldán, hoy fallecido, protagonizó una de las fugas más recordadas por la opinión pública española… con Zamora como protagonista. En 1994, antes de que fuera detenido en Tailandia, todo el país se preguntaba dónde estaba Luis Roldán. Había pocas certezas, pero una de ellas era que huyó desde Zamora, concretamente desde la finca que su esposa poseía en la localidad sanabresa de Mombuey.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA contó entonces de forma muy detallada lo que sucedía en aquella finca, como muestra la hemeroteca. Lo que en principio eran hipótesis se convirtieron en certezas cuando el ministro Juan Alberto Belloch confirmó que fue en Zamora donde el Gobierno pierde la pista del prófugo.

La odisea se inició a finales de abril 1994, concretamente el viernes 22, cuando el exdirector general, sometido a una investigación por el Congreso, decide pasar el fin de semana en la finca que su mujer, Blanca Rodríguez, tenía en Mombuey. Roldán avisa a sus guardaespaldas de que va a pasar unos días en Zamora y que no les necesita. Ese fin de semana lo pasa Roldán en Sanabria. Algunos vecinos confirmaron a este diario, en su día, que le habían visto por el pueblo.

Aquí, en Zamora, se pierde ese fin de semana la pista de Roldán. Cuando a la semana siguiente el entonces ministro Asunción se entera de que ha prescindido de los escoltas empieza a alarmarse, pero una llamada de Roldán le tranquiliza. Cree que está localizado en Zamora.

Hay en esos días, hasta el viernes siguiente (29 de abril) en que se decreta su orden de búsqueda, una serie de llamadas a un zamorano, según desveló después la investigación policial. Roldán llamó varias veces a un abonado que responde a las siglas de J. A. B. O.

El viernes 29 policías de Madrid, Orense y Zamora salen con toda rapidez hacia Mombuey, intentando la detención de Roldán. Se monta el cuartel general en el Ayuntamiento de la localidad, pero hasta las once de la noche la Guardia Civil no entra en la finca. Entra y habla con el suegro de Roldán, José Luis Rodríguez, alias El Gallego, quien les asegura que no está allí. No hay registro y se van.

A la mañana siguiente la finca aparece cercada por la Guardia Civil. Por la tarde llega Blanca Rodríguez, que permanecerá en la finca hasta el 2 de mayo. La Guardia Civil vigila los maleteros de todos los coches que salen de la finca. Nunca lo encuentra. La intensa vigilancia continua, sin éxito, en los días siguientes.

A medida que pasan los días parece claro que Roldán está fuera de España. En la semana del 23 al 30 de abril Roldán cruza tranquilamente a Portugal desde Mombuey. Pudo cruzar por Miranda do Douro. El destino estaba claro: Oporto previo paso por Braganza.

Aunque de forma rutinaria, la Guardia Civil continuó con la vigilancia de la finca de Mombuey durante los meses que duró la búsqueda de Roldán. Finalmente fue localizado, en 1995, en Asia. Muy lejos de Mombuey, localidad que fue la “lanzadera” de su huida.