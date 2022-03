Alrededor de un centenar de zamoranos se ha movilizado en la plaza de la Constitución para exigir al Gobierno medidas de carácter urgente que paren la escalada de los precios. Una escalada “desbocada” y “disparatada” de los precios que se sufre desde hace meses y que está deteriorando las condiciones de vida de las familias.

“Se necesita una solución urgente porque la gente no puede esperar más”, advierten desde los sindicatos de CC OO y UGT, los cuales han organizado esta movilización. Así y bajo el lema “Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida” los sindicatos mayoritarios, de la mano de Facua, Uatae, CEAV y UPTA, salieron a la calle un día antes de la cita europea que tiene lugar hoy y en la que el Gobierno pondrá sobre la mesa medidas para llegar a una solución que beneficie a la sociedad.

“Esta inflación que llevamos arrastrando desde hace año y medio se ha hecho insostenible. Hemos convocado esta movilización para pedir medidas y que se nos oiga ante una situación tan mala”, declaraba Trinidad Acebes, secretaria provincial de CC OO Zamora. “Hay que contener los precios. Hemos llegado un punto en el que ya no podemos aguantar. No es solamente una causa de la guerra en Ucrania, sino que antes ya había problemas que el Gobierno no ha logrado atajar”, manifestaba el secretario general de UGT en Zamora, Ángel del Carmen.