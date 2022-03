Zamora es una de las provincias donde el fenómeno de las “ventas exprés” de viviendas prácticamente no existe. La provincia registra tan solo un 7% de viviendas que se vendieron durante el mes de febrero y no llevaban ni una semana en el mercado, lo que representa uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional, tan solo superado por el 6% de Cáceres y Teruel y Soria donde no se han vendido viviendas durante el periodo de tiempo analizado por el portal idealista.

También son bajos los porcentajes en Ciudad Real (7%), Ourense (7%) y Córdoba (7%). Por debajo del 10% de “ventas exprés” están Guadalajara, Lugo, Palencia y Melilla (8% en los tres casos), seguidas por Logroño, Lleida, Alicante, Albacete y Oviedo (con el 9% en las cinco ciudades). Mayores porcentajes En el caso de las capitales, los casos de “ventas exprés” son más frecuentes, sobre todo en los grandes mercados. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en Cuenca, donde el 43% encontraron comprador en menos de siete días. Le siguen Barcelona (29%), Tarragona (24%), Granada (23%), Madrid (23%), San Sebastián (20%), Salamanca (20%) y Málaga (20%).