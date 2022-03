Imágenes que captan la fuerza de los conciertos en vivo integran la muestra «Show must go on» que puede verse hasta el próximo día 1 de abril en la Alhóndiga.

La sala municipal reúne una veintena de instantáneas de actuaciones en directo de grandes artistas internacionales, captadas por el fotógrafo especialista en música, Unai Endemaño, quien trabaja en este ámbito desde hace más de una década como colaborador habitual de importantes revistas como Metal Hammer, Mondo Sonoro o Power Magazine, así como fotógrafo oficial de festivales como el Kristonfest, Z Live o Entrebateas.

La muestra representa “una selección de mi amplio trabajo en la fotografía de directo” explica el autor que ha trabajado con bandas de la talla de Vixen, Sabaton, Swans, Testament, Kadavar, Michael Monroe, Tarja Turunen, Solstafir, The Wizards, Machine Head, Wovenhand o ZZ Top, entre otras.

El público puede contemplar fotografías tomadas a Klaus Meine y Matthias Jabs de Scorpions, a Gene Simmons voz y bajista de Kiss, a Brent Hinds, vocalista y guitarrista de Mastodon o Carl Mcoy vocalista de Fields Of The Nephilim, entre otras muchas figuras internacionales. El reportero fija su atención en formaciones de rock metal porque “es el estilo musical que más me gusta” apunta este profesional de la imagen.

En los retratos Unai Endemaño capta el dinamismo, la fuerza y la adrenalina que los músicos despliegan sobre los escenarios en unas instantáneas tomadas o bien entre el público, o bien al lado de los músicos o bien en la zona situada entre el escenario y el público, en el conocido como “el pozo”, según explica.

En cuando al empleo del blanco y negro, el fotógrafo aporta que “tengo una predilección especial por el blanco y negro”, de hecho incluso ha hecho una exposición “solo con imágenes en blanco y negro”, confiesa el autor que se decanta por esta modalidad “por el contraste que logras”. Además, en sus trabajos Endemaño huye de los tratamientos fotográficos, pues “no me gustan las fotografías sobreprocesadas”.

La exposición forma parte de las actividades culturales abiertas a la ciudadanía programadas desde la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical, que abre sus puertas en Ifeza el jueves y que hasta el domingo reunirá en Zamora al sector de España y Portugal.

De manara paralela a las actividades desarrolladas en el recinto ferial, donde habrá más de 120 expositores, conferencias, exhibiciones para profesionales y aficionados al sector o incluso actuaciones en vivo, tendrán lugar una serie de evento musicales en la ciudad.

Celtas Cortos tocará el viernes, día 25, en el Teatro Principal, mientras que Revólver, Anier, Santa Salut, Hens y Mayumaná se sucederán en el escenario del Teatro Ramos Carrión desde el jueves hasta domingo respectivamente. La cultura lusa también tiene su protagonismo con Rogelio Charraz y Miguel Gizzas que estarán en la Fundación Rei Afonso Herniques, conciertos para los que ya no hay entradas.

Además, las salas de músicas cuentan con una amplia oferta de conciertos. Así en La Cueva del jazz el día 23 tocará L’ Exotighost y Dupla, el 24 le llegará el turno a Olatz Salvador y a K!ngdom, mientras que el viernes, día 25, tocará La Regadera y el sábado 26 Whales don´t fly y Nuevecondiez. En el Avalon Café el 23 estarán los músicos Edu Vico y Rubén Kelsen, mientras que el 24 tocarán Pablo Solo y Luiz Caracol así como Los pelukeros de Punset y Anai el 25 de marzo.