El pequeño comercio de Zamora apura sus reservas y pide solucionar una situación “insostenible”

Tras cumplirse hoy once días desde el comienzo de la huelga del transporte el pasado 14 de marzo, los sectores alimentarios han comenzado a verse afectados por los efectos que supone el paro del transporte.

La secretaria de la Asociación de empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), Isabel del Amo, ha indicado que “es evidente” que la huelga de transporte está generando problemas en el lineal de los supermercados, pero eso no significa que “haya desabastecimiento” sino que “en muchos casos no tenemos disposición del producto, aunque esté localizado en otras zonas”. “El abastecimiento está garantizado, aunque necesitamos que esta situación termine cuanto antes”, ha declarado, a la vez que ha señalado que “cada día que pasa los costes son increíbles, por el esfuerzo de las empresas para reorganizar el surtido y suministrar a los consumidores”.

Comercio local

En Zamora, en el caso del comercio local, no hay un patrón común, aunque todos siguen resistiendo al temporal. Nos encontramos con negocios que reconocen no sufrir problemas de suministro, negocios en los que determinados productos sí que escasean y negocios, los cuales el paro les está afectando de una manera “muy directa”.

En lo que todos coinciden, eso sí, es en la “desmesurada” subida de los precios y en el “temor” por lo que pueda venir más adelante ya que, tras once días de huelga del transporte, aún continúan las protestas y reivindicaciones, y muchas industrias del sector alimenticio están sufriendo problemas para seguir adelante con sus trabajos y envíos diarios.

“De momento nosotros no estamos notando falta de productos. Dependemos de proveedores y, por el momento, todo con normalidad. Sí que notamos la subida de los precios, obvio. Es mucho lo que ha subido respecto a semanas atrás”, afirma María Ángeles Vila, propietaria de una tienda de alimentación en pleno casco antiguo de Zamora.

Harina, aceite de girasol y de oliva, productos lácteos, conservas pesqueras o pescado fresco, son algunos de los alimentos que empiezan a escasear en los estantes de los principales centros de alimentación de España. No ocurre así en algunos de los pequeños comercios de la ciudad.

“Tenemos todo. A día de hoy, no nos está afectando en cuanto a productos. Contamos con aceite suficiente, leche y demás productos. Estamos bastante bien”, explica Lucia Hernández, propietaria de una tienda de alimentación en Zamora.

Una situación distinta a la que se vive en otro negocio alimenticio de la capital zamorana. “De momento tiramos porque al final madrugamos mucho para a ir a por los productos y hacemos un gran esfuerzo, pero nos están faltando muchas cosas, sí. La huelga nos está afectando porque hay determinados productos que no nos llegan. Por ejemplo, la harina ya ayer no la hemos recibido por lo que hoy no tenemos, pero vamos tirando porque al final nos estamos movimiento mucho para conseguir productos”, declara Carla Rodríguez, la propietaria. “Pero lo peor no es ahora, es lo que viene. Estamos en una situación dramática”, añade.

Sector de la fruta

Así pues, el paro del transporte hace que también se extienda este desabastecimiento en el sector de la fruta. A pesar de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado que el abastecimiento en Mercamadrid está “absolutamente garantizado” y ha indicado que han entrado un 87% de mercancías, porcentaje “mejor” que estos últimos días, las fruterías de la ciudad se encuentran en una situación “complicada”.

“Se nota la falta de productos, sobre todo aquellos que vienen desde el sur. Estamos sufriendo problemas de suministros y encima los precios han subido mucho. Esto pinta mal, pero seguimos tirando con lo que tenemos y como podemos”, manifiesta Alejandro Ferreras, propietario de una frutería en la calle Riego. “Notamos la falta de productos frescos y esto nos afecta. También afecta al consumidor, sobre todo en cuanto a la subida de precios que han pasado ya una barrera muy grande”, añade.

Ante el agravamiento del paro del transporte, las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo han alertado de que la situación ya es “insostenible” e instan a acabar “inmediatamente” con un conflicto que está teniendo “elevados costes” para todos.

La cadena alimentaria se harta y lanza un SOS al Gobierno

Las principales organizaciones que representan a la cadena alimentaria se han unido para lanzar un SOS al Gobierno y a los convocantes de la huelga de transportes ante la situación “insostenible”. Representantes de Cooperativas Agro-Alimentarias, de la industria, patronales de distribución y hostelería de España han reconocido que la huelga ha derivado en problemas de abastecimiento y que una vez se desconvoque se tardará días en volver a la normalidad.

Con industrias cerradas y la distribución haciendo un esfuerzo para que los consumidores puedan mantener su cesta de la compra, no han cuantificado las pérdidas totales de una cadena que ya el viernes pasado cifraba en 900 millones de euros el coste de este paro que cumple hoy su undécimo día.

Con centros de producción cerrados y otros que tendrán que hacerlo en días, ha defendido que no es una situación aislada sino que afecta a todos los sectores de la industria dedicada a la producción de alimentos.