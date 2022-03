Una cuestión que es responsabilidad directa del presidente del Consorcio, el diputado del PP de Personal, José Luis Prieto, "si ocurre algo" a alguno de los profesionales "toda la responsabilidad la asume él", ha subrayado Cantuche. El Juzgado condena a poner en marcha unas medidas esenciales ante el grave riesgo de seguridad y salud de las tareas que acometen los bomberos del Consorcio. Un asunto que está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tras el recurso presentado por el también diputado de Personal, José Luis Prieto, a quien UGT pide "que se vaya de la Diputación", declara Castaño.

Recurso contra la designación de director técnico

Por otro lado, UGT ha interpuesto una demanda contra la designación del director de Protección Civil de la institución provincial como director técnico del Consorcio, un decreto del presidente de Cs de la Diputación, Francisco José Requejo, y contra la propuesta de modificación de la plantilla del Consorcio, aprobada "en una mesa general con la negativa de UGT porque no se pueda nombrar una plaza por decreto que se crea en base a una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) anulada por del Juzgado Contencioso de Zamora", también recurrida ante el TSJ por parte del Consorcio.

Además de defender que "no se sostiene la excepcionalidad" aludida para justificar el nuevo nombramiento, "basada en que no hay bomberos del tipo A o que no pueden llevar estas funciones, no sabemos en qué se sustenta el presidente del Consorcio", Cantruche apunta otra ilegalidad en este procedimiento porque "no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia" esa variación de la plantilla.

UGT se dirigió al presidente de la Diputación y a la secretaria de la Administración provincial para insistir en no se pueden ignorar las sentencias que anulan la RPT y el estatuto de 2014 y recurrir al de 2007, derogado ya, lo que supone "un requiebro ilegal del presidente de la institución provincial". Tampoco se puede conculcar el derecho constitucional que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo.

El sindicalista se reitera en la irregularidad que supone incluir en la RPT ese puesto de trabajo porque "es una plaza de plantilla y no se puede aprobar porque se adscribe a la plantilla de la propia Diputación y no se contempla ahí". Una decisión a la que el responsable de Acción Sindical de UGT solo encuentra una explicación: "Decir que lo paga la Diputación y no el Consorcio porque sería inaceptable porque es ya un técnico de la institución".

Los dos sindicalistas se preguntaron "hasta cuándo va a aguantar el presidente del Consorcio" y ponían el acento en que los representantes de la institución provincial y del Consorcio "recurren" las sentencia y no esperan la resolución del TSJ para aplicar sus resoluciones.