Hostelería: tiempos de resistencia

Apenas unos meses atrás, el principal problema para el sector hostelero era la pandemia del coronavirus y las restricciones que, debido a ello, tenían que seguir para garantizar la seguridad frente al virus. Sin embargo, a día de hoy, las cartas han cambiado. Ahora, además de la crisis sanitaria, se suman algunos problemas como la progresiva subida de precios, así como el alto coste de la luz. Problemas que están golpeando de lleno a la hostelería, que parece una experta en recibir, pero seguir adelante.

Según los datos de un informe publicado el pasado mes de diciembre de 2021 por el Banco de España, el 44% de las empresas preveía subir precios en el primer trimestre de 2022 y cerca del 60% lo hará a lo largo de este año por el incremento de los costes. No obstante, en muchos establecimientos zamoranos aún no se ha aplicado esta subida, ya que en muchos casos prefieren hacer encaje de bolillos para cuadrar las cuentas sin tener que tomar una medida que podría acarrear la pérdida de clientes.

Aumento en la factura de la luz

A esto hay que sumar el aumento descontrolado de la factura de la luz. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este lunes casi un 11%, hasta los 229,71 euros el megavatio/hora (MWh), aunque se mantiene por quinta jornada consecutiva por debajo de la cuota de los 250 euros/MWh, en torno a la cual se ha estabilizado desde el fin de semana pasado. Desde el pasado 12 de marzo, el precio del mercado mayorista se ha mantenido en torno a los 250 euros/Mwh, aunque ha tenido oscilaciones máximas y mínimas que van desde los 263 euros/MWh del miércoles de esta semana a los 207,11 euros de ayer, domingo. La guerra en Ucrania produjo una escalada diaria del precio que tuvo su punto álgido el pasado 8 de marzo, cuando la cotización se situó en el récord absoluto de 544,98 euros/MWh.

Esta espiral alcista se produjo, sobre todo, por el aumento del precio del gas procedente de Rusia. A pesar de la moderación del precio en las últimas jornadas, el precio medio del megavatio por hora en el mercado mayorista en lo que va de marzo se sitúa en 315,03 euros, es decir, unos 76 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora mes más caro de la historia con 239 euros de media. La luz cerró 2021 como el año más caro de la serie histórica, con un precio medio de 111,93 euros/MWh debido a la espiral alcista registrada.

“Todo está subiendo una barbaridad y nosotros no podemos hacerle frente. De momento, no hemos subido el precio de ninguno de nuestros productos, pero es que no nos da para sacar apenas beneficios por lo que nos lo tendremos que plantear”, manifiesta un hostelero zamorano, que tilda la situación como “insostenible” y pide medidas “de carácter urgente” para un sector, muy dañado por la pandemia de coronavirus y que, cuando parecía que había salido de una, se mete en otra.

“Es que ya la pandemia nos supuso un golpe muy duro porque, cuando el confinamiento, obviamente cerramos, y luego nos fuimos adaptando a unas restricciones impuestas por el Gobierno que parecía no pensar en el sector, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que salimos de una, o al menos eso parecía, y nos hemos metido en otra. La factura de la luz altísima, suben los costes, etc. La verdad es que no sé cómo combatir toda esta situación”, declaraba.

Incremento de los precios

El incremento de los precios en muchos productos que se ha producido en los últimos meses y el alto coste de la luz hace que muchos hosteleros zamoranos se encuentren “preocupados”. “Le doy muchas vueltas porque es mi negocio y es de lo que vivo. Necesitamos medidas que nos protejan porque llevamos unos años que no levantamos cabeza”, declara un hostelero de la provincia.

La hostelería, uno de los sectores más afectados por las prohibiciones y las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus, ahora se encuentran con un aumento del precio de las materias primas y un aumento del precio de la electricidad. “De verdad, no sé hasta dónde vamos a llegar. Tener un bar o un restaurante ahora mismo parece un deporte de riesgo. Cuando no es una cosa, es otra. Es una época muy mala para el sector”, explica un hostelero de la ciudad de Zamora, que manifiesta estar “con mucho miedo” a lo que pueda llegar porque, al final, es el negocio que “da de comer a mi familia”.

“Al final habrá que subir los precios porque es que sino no nos llega a nosotros para sacar beneficios. Yo creo que es entendible, aunque me da pena”, se sincera. Lo que es cierto es que el sector continúa combatiendo y superando los baches que se ponen en el camino en una época “delicada”.

La huelga de transportes agrava la crisis en el gremio

La Confederación Empresarial de Hostelería de España muestra su preocupación ante la situación que atraviesa el sector motivado por la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes.

El actual paro en los transportes en España agrava la preocupación del sector, que empieza a notar los efectos, especialmente en la escasez de productos frescos. Desde la hostelería se insta a un desbloqueo de los centros logísticos donde debería haber unos servicios mínimos que garanticen que no se produzca la rotura de la cadena de suministros.