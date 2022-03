La fiscalidad diferenciada para Zamora incluye bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social

Zamora continuará siendo una prioridad para el Gobierno de España -tras lograr que se contemple en el mapa de ayudas regionales para 2022-2027-, con medidas encaminadas a reducir impuestos, como las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social para las empresas, con la finalidad de “crear empleo y fijar población”, anuncia el diputado del PSOE por Zamora, Antidio Fagúndez.

Pero la estrategia del Ejecutivo central del PSOE va más allá al destaca que las medidas a emprender, ese beneficio, se extienda “no solo al ámbito empresarial sino también al social”, lo que redundará en ese asentamiento de población que se persigue como fin último, añade el también portavoz de Reto Demográfico del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

Tampoco quedarán fuera de esa medida los autónomos ni los distintos colectivos, ya que se pretende que no solo sean grandes empresas o pymes las que puedan aspirar a esos descuentos que se aprobarán. Con todo ello, el PSOE reitera su voluntad de “seguir cumpliendo con sus compromisos con esta provincia”, añade Fagúndez. Acompaña su mensaje de actuaciones concretas como que “se baraja ya, a través de la mesa, definir cómo serán las ayudas y bonificaciones” para lograr la implantación de empresas en la provincia de Zamora.

Pero Fagúndez explica el Gobierno de España quiere completar esa medida con “la generación de empleo”. Y baja a lo concreto para apostillar que “se dispondrá de una bonificación para el establecimiento de empleo y que fije población”. Si bien admite que para perseguir este último objetivo hay que estudiar otras medidas. Además, adelanta que “habrá bonificaciones de todo tipo”.

Por otro lado, el diputado nacional agrega que, una vez conseguido ese reconocimiento para Zamora por parte de la UE, gracias a su proximidad Portugal y la despoblación que sufre, es el momento de articular todos los mecanismos necesarios que complementen a esas ayudas de entre el 20% y el 40% para emprendedores en función del tamaño de su inversión den sus frutos. Ahora, indica, es el momento de crear “una comisión específica con empresarios y sindicatos, y asociaciones para definir con el Gobierno las medidas a tomar para aplicar estas recomendaciones de la Unión Europea”.

De poner en marcha lo contemplado en la disposición adicional de los presupuestos de 2022, el “desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”, añade el diputado socialista.

Fagúndez no pierde ocasión para resaltar que el reconocimiento de Zamora como zona c, a pesar de no cumplir por sí sola (sin su cercanía a Portugal) el objetivo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, “es resultado del trabajo contra la despoblación” que se ha venido haciendo desde que el PSOE llegó al Ejecutivo nacional.

“Por primera vez”, prosigue, “se discrimina positivamente a esta provincia desde el Gobierno”, un camino que Pedro Sánchez emprendió hace tiempo, “el Gobierno de España ya contemplaba esa línea de trabajo” y pone el ejemplo de Monte la Reina, junto a otras medidas.

"La Junta también puede poner en marcha bonificaciones"

El diputado socialista pide a la Junta de Castilla y León, que en el tramo autonómico de los impuestos que dependen de ese Ejecutivo, “aplique la discriminación positiva para Zamora”, mientras incide en que “también puede poner en marcha las bonificaciones fiscales y otras medidas, como lo ha hecho el Gobierno de Castilla La Mancha”. Desde el PSOE, pues, “reclamamos”, agrega, que no solo sea el Gobierno de España el que actué en esa dirección para beneficiar a la provincia y luchar a favor del crecimiento económico y social, que se implique también el autonómico.