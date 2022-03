Los transportistas en huelga en Zamora: “No somos conflictivos, estamos hartos”

Los transportistas de Zamora que apoyan la huelga en el sector se sienten totalmente legitimados para llevar a cabo acciones de protesta, por pura supervivencia, a la vez que rechazan las "intoxicaciones" que les sitúan en la órbita de Vox, les tachan de insolidarios o de actuar con violencia.

“El problema no es la Plataforma convocante del paro en el transporte, que es una organización que ha dicho basta y ha puesto una serie de condicionantes. Aquí no vale ahora mismo si este es de una ideología o de otra, lo que vale es que estamos por encima de costes un 40-44% por ciento. Lo que antes nos costaba cuatro o cinco mil euros al mes en gasoil ahora nos cuesta siete mil. Y eso lo ponemos nosotros. Se nos pide que aguantemos. Pregunto a cada uno de sus lectores que piense por un momento: ¿Cuánto tiempo puede estar sin llevar dinero a casa?. No estamos ni para entorpecer a la gente, ni para ser incongruentes con los problemas del país…Nos molesta lo de Ucrania pero que exista una guerra a tres mil kilómetros de distancia no tiene nada que ver para que el Gobierno tenga dignidad y sepa los problemas que tiene aquí dentro. Otros países están bajando el gasoil, que miren a ver cuánto pagan de impuestos: nosotros pagamos esos impuestos mas mas”.

Es Lorenzo Fuentesaúco de la Torre, uno de los transportistas en huelga con los que departió durante un buen rato este diario, junto con Antonio Feo Casares y algunos camioneros más en el Centro de Transportes de Zamora, que el lunes a las 10.00 horas servirá de base para una nueva caravana de protesta, recogiendo las columnas procedentes de Toro y Benavente.

Están calientes los transportistas no sólo por el precio del gasoil, sino también por el hecho de que no se les escuche: “Nos tienen como si fuéramos un bulto. No nos sentimos representados en el Comité Nacional de Transportes. Asetramdiza hace bulto con el número de nuestras tarjetas, pero no ha hecho una asamblea para ver qué piensan los transportistas. Dicen que es una huelga de cuatro. No es que seamos más de cuatro, es que somos el 94% y el 6% restante son ellos. Por eso no quieren que entremos a negociar, porque somos los que llevamos la carga a nuestras espaldas”.

Los camioneros reivindican poder subir o bajar un porcentaje de lo que cobran por sus portes en función de lo que suba o baje el gasoil, jubilación a los 60 años, el reconocimiento de enfermedades profesionales (vista, espalda, las derivadas de estar tantas horas al volante), el pago a 30 días en lugar de a 90....así hasta 7 puntos que, dicen, son reivindicaciones históricas que no se han conseguido, en la práctica, pese a los acuerdos firmados en el Comité Nacional de Transportes, que luego, dicen, nunca se cumplen. Aún no está en vigor que el camionero no participe en la carga y descarga o las prometidas ayudas a la compra de camiones que benefician a “los grandes”. “Se engaña con el tema, ese acuerdo no vale para nada porque queda plasmado, pero mañana no lo acepta nadie por parte de los cargadores”

Trabajando durante la pandemia en duras condiciones “porque era nuestro oficio”, sin un sitio donde parar siquiera a orinar o comer, y obligados a parar (a su costa) en fiestas y puentes porque hay de dar fluidez al tráfico, los transportistas consideran totalmente injusta la fama que ahora se les quiere atribuir: “Se nos llama insolidarios y depravadamente hostiles. Ahora mismo nos dicen, no, no se puede jugar con el tema. No, perdona un momento: ese señor le quita el sueldo a su familia para mantener la huelga. ¿Por qué la Confederación Nacional de Transportes no entra a valorar realmente nuestros problemas?. Dicen que ahora mismo tenemos que aguantar. ¿A qué?. Ahora nos está costando dinero mover el camión. ¿Tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo cuando el Gobierno engrosa sus arcas con la subida del combustible?. ¿Esperamos a final de mes a que haya una reunión, y mientras tanto quitamos a la familia de comer?”, indican Lorenzo Fuentesaúco y Antonio Feo.

Y tampoco aceptan que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, les vincule con acciones violentas y motivaciones políticas de ultraderecha. “Lo de la ministra es prepotencia. Sentimos vergüenza e impotencia, por no poder encontrárnosla cara a cara. Carece de educación para dirigirse a un colectivo y ponerle un sambenito de ultraderecha. Cuando ella estaba jugando en el parque infantil muchos ya estábamos luchando para que esto se democratizara y porque hubiera libertades”.

“Señora ministra, sepa que estamos dispuestos a llegar donde sea, porque vamos a morir de pie y no nos vamos a humillar ante usted. Vamos a tirar hasta donde podamos, porque perdidos la mayoría ya estamos. Aquí no se ha pinchado ni una rueda, no se ha parado a nadie. ¿Quién nos tiene miedo?. La policía me ha dado la enhorabuena por nuestro comportamiento. Y nosotros agradecemos el trato a Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil”.