El magistrado Manuel García Sanz le impuso una indemnización de 15.000 euros para Javier Iglesias por relacionarle en Twitter con el asesinato de un policía en 1973 y le obligaba a reproducir en su cuenta de Twitter el fallo en el que se concretan los términos de la condena. El eurodiputado de Vox tuvo que sufragar las costas del juicio y correr con el coste de eliminar los tuits y todo su rastro en los buscadores de Internet.

Casi tres años después de la decisión del juez zamorano, el político, periodista y tertuliano ha cumplido con el mandato el jueves, día 17 de marzo, no sin que el Juzgado haya tenido que ejecutar la sentencia para verla cumplida.

Hermann Tertsch ha recibido en su cuenta de esa red social el apoyo de su partido Vox, mientras que Pablo Iglesias se congratulaba en la suya de que la justicia haya actuado y mostraba su deseo de que sirva para que nadie más vuelva a arremeter contra su familia.

Hermann Terstch fue condenado por llamar "criminal", es decir, injuriar al abuelo Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, y padre de Francisco Iglesias. La Audiencia Provincial de Zamora confirmó en septiembre de 2018 esa sentencia, por lo que tuvo que indemnizar con 12.000 euros al padre de Iglesias por atentar contra el honor del líder de Podemos, al que acusó de "criminal" y de participar en asesinatos durante la Guerra Civil.

El Twitter

El eurodiputado tuiteó un mensaje el 5 de marzo de 2018 en el que exponía: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

Criticado por su mensaje, hizo caso omiso incluso de las acotaciones que algunos usuarios de esa red social le hicieron llegar para explicarle que Javier Iglesias, el padre del líder de Unidas Podemos, estaba preso cuando se produjo el asesinato del policía por el grupo de las FRAP el 1 de mayo de 1973, lo que no impidió que Tertsch reiterara sus afirmaciones en otro mensaje de Twitter:

"Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía", agregaba en su red social