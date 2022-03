La industria agroalimentaria de Zamora urge solución a la “tormenta perfecta”

La huelga de transportes no está teniendo apenas seguimiento en Zamora, pero si una amplia repercusión, ya que mantiene prácticamente paralizada la entrada y salida de mercancías a otros puntos del país. De ahí que el potente sector agroalimentario provincial pida “soluciones inmediatas” al Gobierno en una situación en la que se juntan los aumentos del precio de los carburantes, la escasez de algunos productos y ahora, la huelga de transportistas, una suerte de “tormenta perfecta” ante el que las industrias están aguantando sobre todo por el stock con el que cuentan pero que puede causar incluso la paralización de la producción y provocar mucho daño al sector primario de prolongarse más allá de una semana.

Rafael Sánchez Olea, gerente de Cobadu, explica que “en Zamora estamos funcionando pero cuando queremos traer mercancías de fuera, materias primas para fabricar o queremos llevar pienso a comunidades limítrofes, caso de Extremadura, es imposible”. También hay problemas para llevar los cerdos a los mataderos. “Lo que diría a las distintas administraciones es que solucionaran estos problemas. Me trae sin cuidado que quien haya convocado sea más o menos representativo: o negocian con ellos o que las fuerzas de orden público disuelvan los piquetes, que se dedican a ejercer una presión pura y dura”. Y es que, explica gráficamente Sánchez Olea “los animales tienen que comer, el ganadero no les puede dar el periódico para que se entretengan”.

El gerente de Cobadu explica también que el conflicto del transporte llega en un mal momento también por otros factores: “ En esta vida todo son vasos comunicantes y lo que pasa en Ucrania provoca que a nivel mundial suba el precio de los cereales. Pero lo que más nos perjudica es la subida energética, el gas, la luz y el gasóleo. Llevo 40 años en Cobadu y una situación como esta nunca la había conocido. Es la tormenta perfecta”.

“Ahora el Gobierno dice que va a arreglar lo de los carburantes el día 29. Que lo arregle el 19”, expresa gráficamente.

“Una fórmula de pienso lleva ingredientes diversos. A lo mejor la cebada, el trigo o el maíz los consigo aquí, pero hay ocho o diez componentes que hay que traer de fuera, porque sin ellos no lo puedes hacer. Nuestro problema es que a los animales hay que darles de comer a diario y no podemos llevarles el pienso, es un lío tremendo. Me parece muy bien que la gente reivindique, pero por unos cauces, con una regulación, no paralizando el país y apretando a ciertas industrias agroalimentarias para que esto explote y se haga más visible su problema. En Plasencia tenemos un piquete 24 horas al día y no nos dejan mover”.

Muy enfadado está también Marco Antonio Rodríguez, de Quesos El Pastor pero no echa tanto la culpa a los camioneros “que salen a manifestarse” para defender sus intereses. “Los responsables tienen que solucionar esta papeleta, no dedicarse al deporte de las bellas palabras. No es normal que los responsables, del color que sean, se dediquen a estar en la silla sin dar solución a todo esto, como se ha hecho en otros países”.

En su caso “estamos teniendo algunos problemas con la leche que nos llega de otras comunidades”, como Extremadura y Andalucía: “No llegan a cargar y se va a estropear”. Tampoco “podemos sacar la mercancía, las agencias de transportes no nos cargan, los productos no pueden llegar a los puntos de destino y hay una paralización total de las ventas” tanto nacionales como internacionales. La idea es “seguir fabricando si nos sigue llegando leche” y hay reservas suficientes de carburantes. “Están destrozando el sector primario y la industria en general con la subida de la luz, el gasoil y el gas. Me pregunto por qué en Canarias están más baratos y aquí no se puede bajar el precio”.

Gaza tiene leche suficiente “si no se prolonga el conflicto”

“Calma tensa”. Así define la situación Ignacio Quintanilla, el gerente de Gaza, la central lechera de Zamora que está recogiendo la leche a los ganaderos “sin mayores problemas”, pero tiene muchas complicaciones para “sacar la mercancía a la venta, porque los transportistas no se quieren arriesgar a que les pinchen las ruedas o les rompan una luna”. También pueden fallar otros suministros, como los embalajes.

De momento la situación aguanta, confiando en que se solucione en una o dos semanas, de lo contrario “lo vamos a pasar mal. Porque la leche si no se recoge se estropea y esto supone unas pérdidas grandes para todos”. Asegura, en todo caso que hay suficiente “stock” de leche para evitar el desabastecimiento en cuanto “empecemos a repartir sin problemas”. A esta industria, como a todas también le afecta el aumento de los precios de la energía y las materias primas, lo que ha obligado a incrementar los precios de la leche en un mercado con una “competencia feroz”.

Caravana de camiones para exteriorizar el malestar de los transportistas

Los transportistas de Zamora no montaron piquetes para impedir el trabajo de los compañeros, pero una treintena sacaron los camiones a la calle para expresar el malestar del sector y justificar la convocatoria de huelga de la plataforma que ha convocado el paro a nivel nacional.

“A la plataforma que ha convocado la huelga no le hace ni caso el Ministerio. No son mayoritarios a nivel del Gobierno, pero a nuestro nivel sí”, expresaba uno de los participantes en la protesta. Los camioneros, autónomos en su mayor parte protestan no sólo por el precio del carburante. “Queremos arreglar todo el transporte en general, tanto de los trabajadores asalariados como de los autónomos. Estamos trabajando por debajo de costes y al final nos vamos a arruinar”, explicaba uno de los componentes de la protesta que nació en el Centro de Transportes y se dirigió a Cobadu antes de enfilar con la caravana hasta Benavente. “El Gobierno ha dado dinero a las asociaciones mayoritarias y los sindicatos, por eso no protestan”, indicó.