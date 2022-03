Crisis en el sector del transporte en Zamora: “Paramos por miedo”

“Paramos porque tenemos miedo a que nos pueda pasar algo con el camión, pero no tiene que ver con la huelga convocada”. Esta es, sin duda, la frase más repetida por los profesionales del sector, que cuentan con sus vehículos estacionados en el Centro de Transportes de Zamora ante la situación que se está viviendo tras el parón indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85% del sector.

A pesar del escaso seguimiento y la poca afectación que está teniendo el parón en la provincia de Zamora y en algunos puntos de Castilla y León, transportistas zamoranos reconocen que “no se atreven” a ponerse en marcha por temor “a que pueda ocurrir algo”. No obstante, en el Centro de Transportes de la capital se pueden ver algunas plazas de aparcamiento vacías, fruto de que algunos transportistas sí que han decidido seguir con sus recorridos y trayectos habituales.

“Es cierto que hemos parado muchos, pero por miedo y temor a lo que nos pueda pasar en trayecto, no por convicción de la huelga ya que creemos que no es el momento. Todos estamos de acuerdo en que la situación es grave, pero no creemos que sea el momento de hacer este parón”, han manifestado representantes de la Asociación de Transportistas de Zamora (Asetramdiza), desde la cual no secundan este parón indefinido convocado por la plataforma como señal de protesta ante la escalada imparable del precio del combustible.

El cese de actividad llega sin el apoyo ni de las patronales, ni de los gremios del sector, ni de los sindicatos. Así pues, diversas entidades empresariales vinculadas con el sector afirman que las afectaciones durante las primeras jornadas de protestas han sido escasas, muy focalizadas, eso sí, en determinadas ubicaciones portuarias. A pesar de ello, la jornada ha transcurrido con normalidad en la mayoría de los puntos geográficos del país.

"Situación de quiebra"

Los convocantes advierten de la “situación de quiebra” en la que se encuentran la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas del transporte ante los elevados precios del combustible, a la vez que denuncian la precariedad laboral del sector. La plataforma convocante es minoritaria y no tiene representación en el órgano de diálogo del sector con la Administración, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que precisamente se reunirá hoy, miércoles, con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar el problema que supone el alza del precio de los combustibles.

La plataforma ha enviado una larga lista de reivindicaciones a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, como la prohibición de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y la de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con entrada en vigor de manera inmediata. El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, advertía de que la huelga se prolongaría hasta que el Gobierno atendiera sus peticiones, que se centran en la rentabilidad del sector.

Segunda jornada con normalidad en Zamora

El Centro de Transportes de la capital ha vivido su segunda jornada sin incidencias y con normalidad, con transportistas con sus vehículos parados por un temor, que se extiende entre muchos profesionales de un sector “ahogado” y que pide medidas. “Hacen falta medidas, pero no secundamos el parón y mucho menos las incidencias y piquetes que están ocurriendo en diferentes puntos de España. Somos compañeros y tenemos que estar juntos en todo esto y apoyarnos”, manifestaba Pedro Rodríguez, presidente de Asetramdiza.