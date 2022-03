Seis profesionales sanitarios de Zamora se han declarado ya objetores de conciencia para realizar la prestación de ayuda a morir dignamente, un derecho legal que ahora la Junta de Castilla y León ha regulado mediante la creación de un registro donde se pueden apuntar quienes declinen llevar a cabo estas técnicas. El registro permitirá a la administración sanitaria disponer de la información necesaria para garantizar la gestión adecuada de la prestación.

Pueden declararse objetores todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, es decir, que realicen el acto médico para la eutanasia o las prestaciones y auxilios asistenciales necesarios.

Es un registró único para toda la comunidad, no es público y en él podrán apuntarse los sanitarios en el momento que consideren oportuno. También servirá a la Administración para garantizar la prestación del servicio, ya que los ciudadanos tienen derecho a recurrir a una muerte digna de acuerdo con lo establecido en la ley. La Junta no cree que con la eutanasia pase como con el aborto, que prácticamente no se practica en ningún centro sanitario público de la comunidad.