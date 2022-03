Dos años se cumplen desde el primer diagnóstico de coronavirus de Zamora, detectado el 10 de marzo de 2020 en Ramiro Fernández, un jubilado de Montamarta que había estado de viaje de mayores en Benidorm. Es el paciente 1 de una pandemia que contabiliza ya casi cuarenta mil infectados (39.888) en Zamora y exactamente 900 fallecidos (545 de ellos en el hospital).

Después se ha conocido que no fue este jubilado de Montamarta el responsable de la llegada del virus a Zamora, ya que, como se supo después, no vino de Benidorm, sino que a finales de febrero de 2020 ya circulaba el COVID por estos lares y cuando cayó enfermo Ramiro Fernández ya había 42 personas con síntomas de las que no se había sospechado que tuvieran el mal de China.

Nada de eso se sabía entonces, claro, y hasta el 14 de marzo, cuando se publica el decreto del Estado de Alarma y se produce el confinamiento más estricto de la historia de España, la vida seguía con normalidad, aunque se oyera el run-run de que el virus se iba acercando. La manifestación del 8-M se celebró como todos los años, y pocos días más tarde comenzó la carrera por hacer acopio de productos de los supermercados, estanterías vacías de papel higiénico, lejía y pechuga de pollo que por fortuna se volvían a reponer al día siguiente, evitando así una crisis de pánico.

Fueron duros momentos de solidaridad, en los que todo el mundo cumplió su parte, quedándose en casa, trabajando en los servicios esenciales o sumidos en el ERTE, cuidando de enfermos y ancianos sin apenas equipos de protección. Un plan de choque que logró en poco tiempo reducir la pandemia prácticamente a cero. El 21 de junio finalizada el duro confinamiento con la esperanza de un futuro sin virus.

Pero la lucha fue mucho más larga y se prolongó mucho más allá de la llegada de las vacunas, en 2021, con seis olas que han dejado mucho dolor y sufrimiento hasta dos años después.

TODO SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA