El Partido Popular de Zamora considera que "la firma de un acuerdo comercial entre dos empresas, Renfe e Iberia, que operan en sectores liberalizados, para vender conjuntamente sus billetes dista mucho de resolver la problemática de los servicios ferroviarios en la provincia de Zamora, y se asemeja a más a “fuegos de artificio” cuyo objeto es tratar de ocultar a los zamoranos los verdaderos problemas existentes como son la ausencia de Obligaciones de Servicio Público en las relaciones ferroviarias de altas prestaciones, la falta de una política tarifaria para viajeros recurrentes, la inadecuación de horarios a las necesidades de la ciudadanía y la necesidad de recuperar la totalidad de los servicios suprimidos bajo el amparo de la COVID-19, entre los que se encuentra el Tren Madrugador con el mismo horario de antes de la pandemia".

En un comunicado, el PP considera que "no es de recibo que, cuando los problemas en la prestación de los servicios ferroviarios en la provincia de Zamora son cada vez más graves, el Gobierno de Sánchez y sus socios de Podemos e Izquierda Unida pretenda presentar un acuerdo comercial para vender conjuntamente títulos viaje por dos empresas que operan en sectores liberalizados, como es el aéreo y el ferroviario, como solución a las demandas en materia ferroviaria de la ciudadanía de Zamora".

El PP de Zamora denuncia que se trata de “fuegos de artificio” para ocultar y desviar la atención de los verdaderos problemas que presenta la provincia respecto de la prestación de los servicios ferroviarios y cuya solución ha sido demandada por la Junta de Castilla y León y por la Diputación Provincial de manera reiterada tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como al operador del servicio RENFE.

Por ello, el Partido Popular de Zamora apunta que “es absolutamente necesario” proceder a la declaración de la relación ferroviaria de altas prestaciones Zamora-Madrid, como Obligación de Servicio Público (OSP), con una adecuada conexión horaria que permita su utilización recurrente tanto por trabajadores como estudiantes y, con ello, la implantación, de manera inmediata, de todos los títulos de movilidad recurrente existentes actualmente, Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus Estudiantes en los citados servicios ferroviarios.

Esta declaración como Obligación de Servicio Público y, con ello, la implantación de los títulos multiviaje para viajeros recurrentes ha sido solicitada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de manera reiterada pues se trata de un elemento previo fundamental para poder acceder a la bonificación extraordinaria de un 25% del coste de los títulos multiviajes que, en breves fechas, va a implantar la Junta de Castilla y León en toda la Comunidad.

Adecuación de horarios

Junto a ello, prosigue el PP, "es preciso realizar una adecuación de los horarios a las necesidades de movilidad de la ciudadanía en sus conexiones de origen y destino con Madrid y, por supuesto, la inmediata recuperación, de los servicios ferroviarios al nivel existente con anterioridad a la pandemia. No es comprensible que después de dos años se siga utilizando la adecuación de la oferta a la demanda como parámetro para justificar la supresión definitiva de servicios ferroviarios en la provincia de Zamora".

Por último, el Partido Popular de Zamora manifiesta "su preocupación por el contenido del anteproyecto de Movilidad Sostenible, cuya tramitación ha iniciado recientemente el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, que en su texto considera inviable e ineficiente la prestación de servicios ferroviarios en el mundo rural por su baja demanda y escasa concentración de población".

Así lo expresa claramente "en la Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al afirmar que el transporte ferroviario no es una formula eficiente en niveles bajos de utilización y por ello no es la mejor solución para los territorios de baja densidad de población. Esta peligrosa afirmación contenida en la Ley de Movilidad Sostenible puede ser el acta de defunción de la movilidad ferroviaria en el mundo rural y por ello, el Partido Popular, desde todas las Administraciones en las que gobierna, estará vigilante ante este ataque directo al mundo rural y a las políticas públicas sobre el reto demográfico".