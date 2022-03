Pablo Torres es un zamorano de 32 años que lleva seis en Rusia, país donde de momento piensa seguir trabajando, aunque consciente de que en cualquier momento quizá le toque hacer las maletas. En el país sigue la vida con normalidad, aunque a expensas de los efectos económicos de la guerra y con todo el mundo pendiente de las novedades de la invasión de Ucrania.

“Estoy con el programa de secciones bilingües del Ministerio de Educación. Yo trabajo en un colegio del centro de Moscú y doy clase de Geografía e Historia en español”, cuenta este zamorano que no es nuevo en el país ya que “es mi sexto año en Rusia, he vivido en San Petersburgo, en Kazan y conozco un poco lo que es la vida y la sociedad rusa”.

“La gente y nosotros los españoles estamos preocupados y tristes, porque toda esta situación es terrible. No tenemos miedo, hablamos continuamente con la embajada y nos ha transmitido tranquilidad, no corremos ningún tipo de peligro aquí”. Es consciente de que puede llegar una “crisis económica, con la inflación, la baja del rublo y todo esto”.

Los españoles estamos preocupados y tristes porque la situación es terrible

El comienzo del conflicto supuso una situación de “bastantes nervios por no saber qué va a pasar. Hemos decidido muchos de nosotros de los compañeros españoles estar aquí, aguantar aquí hasta que se vaya la embajada, por ejemplo. Si se rompen relaciones diplomáticas entre España y Rusia tendríamos que marcharnos. Nuestro trabajo depende de la embajada y si se fuera no tendría sentido seguir aquí”.

Pero hasta ese momento en principio, “esperamos seguir en Rusia, porque la vida sigue con normalidad: esta semana hemos ido a trabajar, se puede ir al bar, de tiendas. Las caras de la gente son distintas, está muy preocupada por este conflicto pero el día a día aquí en Moscú no se ha visto afectados”.

El punto de vista ruso sobre la guerra de Ucrania es algo diferente al que se tiene desde Europa o España de la guerra de Ucrania. “Aquí los rusos con los que yo me relaciono están en contra de la guerra y de hecho poca gente pensaba que esto pudiera llegar a ocurrir. Pero viendo muchas veces las noticas en España parece que esto ha surgido por arte de birlibirloque, que a Putin le ha apetecido atacar Ucrania, cuando sabemos que es un conflicto que viene de hace ocho años. E incluso podemos remontarnos más atrás, con el Euromaidan cuando el golpe de estado que cambió el gobierno pro ruso por uno pro europeo o nacionalista ucraniano. En España esto no se dice, pero aquí la gente lo sabe”.

Y pone un ejemplo muy cercano, el de su propio casero. “Me dice, es que mi hermano vive en Donbas y les llevan bombardeando ocho años. Obviamente tienen que defenderse. La guerra lleva ocho años, pero nadie entiende este ataque a población civil o la Kiev. La gente pensaba que al reconocerse las repúblicas de Lugansk y de Donetsk era posible que el Ejército ruso entrara hasta las fronteras para proteger a sus ciudadanos, pero no lo que ha ocurrido. La gente con la que yo hablo no le encuentra sentido, una explicación”.

Admite el zamorano que “no puedo hablar por la generalidad de los rusos, pero es lo que percibo dentro de mi círculo, en el trabajo, con mis amigos. Dicen que es algo muy extraño, no se lo esperaban, obviamente no lo justifican y quieren que esto acabe cuanto antes”.

¿Cómo acabar con esta pesadilla?: “No sé cual sería la solución”, explica Torres, pero lo ideal es “que termine para que la vida vuelva a intentar lo más normal posible”.

¿Cómo acabar con esta pesadilla?: “No sé cual sería la solución”, explica Torres, pero lo ideal es “que termine para que la vida vuelva a intentar lo más normal posible”.

El zamorano por lo demás, explica que la vida “en Moscú es como la vida en cualquier gran ciudad. Yo he vivido en Madrid y es algo similar”.

El previsible fin de la estancia del zamorano en Rusia puede ser uno de los daños colaterales que toda guerra deja el múltiples facetas de la vida: “Ojalá fuera ese el único daño colateral de esta guerra, me daría por satisfecho”, explica Torres.

“La gente va a sus cosas, y en este país se habla poco de política”

“La gente va a sus cosas, al día a día y realmente este es un país en el que no se habla mucho de política. Siempre se lo digo a mis amigos rusos. En España tu llegas al bar y siempre encuentras a alguien hablando de política, que si de izquierdas, de derechas, discutiendo. Aquí no, la gente en ese sentido le da menos vueltas”, dice el zamorano Pablo Torres.

“Yo siempre lo achaco, y esto ya es completamente mi opinión personal, a que la población siempre ha estado un poco oprimida con respecto a la libertad de expresión, desde el siglo XIX con el zarismo, después con el comunismo y cuando cayó la Unión Soviética tampoco han tenido esa oportunidad de expresarse. A veces yo los entiendo como conformistas. Es lo que tenemos, hay que vivir así”.

Por lo demás “esta sociedad a mi siempre me ha tratado muy bien, mis padres han venido muchas veces a Rusia, tuve una pareja rusa, conocí a su familia y es gente completamente normal, no es nada que digamos extraño, no hay ningún choque cultural con Europa, por lo menos en las grandes ciudades, estoy muy cómodo aquí”.