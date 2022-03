Los precios de los combustibles continúan con su escalda y siguen registrando máximos históricos en una situación de alza constante que viene manteniéndose en los últimos años, pero que además ahora se ve agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha provocado, entre otras tantas cosas, que la cotización del petróleo se haya disparado por encima de los 100 dólares y del precio del gas natural.

En el día de ayer, domingo, 6 de marzo, España registró un nuevo día de máximos históricos con el precio medio de la gasolina a 1,717 euros y del diésel a 1,620 euros. En el caso de Zamora, el precio más alto de la gasolina fue 1,769 euros, mientras que el del diésel fue 1,679 euros. Ambas cifras ligeramente superiores a la media nacional registrada en el país ayer, según los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica.

La gasolina sin plomo 95 y el diésel se encuentran en esta tendencia alcista desde mayo del año pasado, cuando el litro registraba unos precios de 1,074 y 0,981 euros.

Y es que llenar el depósito es, actualmente, uno de los momentos más temidos para muchos ciudadanos. Una situación que afecta también a muchos sectores que dependen de manera exclusiva del combustible para realizar su trabajo de manera diaria. La situación actual está ocasionando un grave perjuicio al transporte en general y está lastrando de forma determinante la lenta recuperación del sector, ya de por si golpeado de manera muy significativa por la pandemia padecida.

A unas pocas semanas de que comience la temporada turística, capital para las empresas del sector de transportes, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha solicitado a las autoridades una serie de medidas urgentes para paliar esta situación que consideran “insostenible”. “Es necesaria la puesta en marcha de una serie de compensaciones económicas, una revisión extraordinaria de las tarifas y el reequilibrio de los contratos de servicio público de transporte, como hacen en otros países de nuestro entorno”, indican desde la confederación nacional.

"No nos da para sacar beneficios"

Así pues, representantes de la patronal de autobuses de Zamora también han querido expresar su malestar ante una situación “dramática” para el sector que pide reacciones “rápidas y urgentes”. “La situación es insostenible y pedimos medidas urgentes porque no puedes tener una subida tan grande de uno de los gastos más relevantes en nuestro trabajo”, afirman desde la patronal. “Nosotros tenemos el pequeño “hándicap” de tener el precio de los billetes regulados y claro, si sigue subiendo el combustible como está subiendo, las empresas estamos destinadas a la ruina porque es que no nos da para sacar beneficios”, indican.

"La subida es una barbaridad"

Otro de los gremios perjudicados por la desorbitada subida de los precios del combustible son los taxistas, los cuales se encuentran “muy preocupados” porque ven “como no hay lugar al optimismo”.

Jorge Alonso, presidente de la asociación Autotaxi Zamora que acoge a una treintena de los 51 profesionales zamoranos, pide también soluciones ante la subida que considera “no proporcional”. “Es una barbaridad. Está ahora mismo en máximos históricos lo que hace que nuestros gastos indirectamente sean muy superiores por lo que te queda lo comido por lo servido. Nos está afectando muy negativamente y cada día parece que va a peor la situación”, expresa Alonso, que manifiesta que “se asusta” cada vez que tiene que llenar el depósito de su taxi en Zamora.

“Nosotros estamos sujetos a una tarifa que nos implanta la Junta. La tarifa sube cada año un 0,02%, pero este año ya no va a subir porque es año a año. Por lo cual, la pregunta que me hago yo y creo que todos es: ¿cómo hacemos frente a esta subida del combustible sin apenas generar beneficios que puedan con ello? A mí que me lo expliquen”, indica el presidente de la asociación zamorana.

"Al final nos tocará parar"

Otro colectivo también muy castigado es el de los transportistas. Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Transportistas de Zamora (Asetramdiza), comenta la situación de muchos camioneros de la provincia, los cuales se encuentran totalmente parados porque, como explica, “sacar beneficios es imposible, pero es que llegas hasta perder dinero”.

“Es un precio al que no podemos hacerle frente. No es normal que gaste 90 euros diarios en mis viajes, al final nos tocará parar a todos porque así no podemos salir a trabajar”. Así de contundente se mostraba Pedro Rodríguez, que pide medidas ante una situación “crítica” que se suma a la ya agravada por la pandemia.

“Necesitamos una varita mágica. Por el momento, muchos de nosotros en Zamora estamos parados y muchos pararán porque no podemos con unos precios que son una autentica salvajada”, reiteraba.

"Estamos ahogados"

Lo mismo ocurre con las autoescuelas, las cuales cuentan con varios vehículos en su flota y con el mantenimiento que eso conlleva. Fernando Gago, de Autoescuela Miguel de Zamora, ha expresado su malestar por la subida de los precios y manifiesta que se encuentran “ahogados” y lo están notando “muchísimo”.

“El carnet lleva valiendo lo mismo desde hace más de 10 años, pero los precios solo hacen que subir y subir. Es complicado sacar beneficios. Nosotros tenemos dos coches y cuatro motos y, claro, eso conlleva su mantenimiento diario con averías, gasolina y demás. No llegamos, es que no llegamos”, declara uno de los trabajadores de la autoescuela zamorana. Un sector que, al igual que los mencionados, continúa desangrándose, en una situación que no da lugar al optimismo y que parece no tener solución a corto plazo, aún más, con el conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania.