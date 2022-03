Había rusos en la manifestación del sábado en Zamora contra la guerra de Ucrania, lo que demostró que no todos los nacionales de este país están de acuerdo con la invasión ordenada por el presidente Putin.

Era el caso de Anastasia Vedernikova, de 46 años, y su marido, Alexei Kozlov, de 40, que vinieron a España con sus hijos, Timur y María, hace poco más de dos años, con la ayuda de Cruz Roja, en busca de la libertad y la tranquilidad que no podían conseguir en Rusia, donde Alexei quiso evitar ser encarcelado, tras haber participado en acciones de apoyo a Navalni, el más conocido opositor a Putin.

Este diario pudo hablar con Anastasia poco antes de la manifestación, mientras ella y su marido, Alexei fueron entrevistados por la agencia Ical en esa misma jornada.

Fuga de Rusia

“Tuvimos que fugarnos de Rusia porque había un gran riesgo de que metieran en la cárcel a mi esposo. Era peligroso quedarse allí y él vino a España en febrero de 2020 y pidió protección. Solicitó asilo en Málaga. Y allí estuvo esperando a que viniéramos. Un mes después, nos trasladaron a Zamora a través de un programa de ayuda de Cruz Roja. Y aquí vivimos un año y medio. También estuvimos en Salamanca y Madrid. Los niños y yo pudimos venir a final de agosto de 2020. Mis padre viven en Ekaterimburgo y la madre de Alexei es de la región de Moscú. No hemos podido volver porque es muy peligroso”, relata Anastasia, mientras Kozlov cree que “lo que sucedió en Rusia fue la destrucción de la oposición, de los disidentes que no están de acuerdo con Putin y su régimen”.

Navalni

Anastasia lució en la manifestación un cartel en el que, en ruso y en español, pedía la libertad de Navalni, el más famoso opositor ruso, encarcelado por el régimen de Putin. “Alexey Navalni es un modelo de decencia, honestidad y coraje. Es el líder de la oposición en Rusia. Sus investigaciones sobre la corrupción de Putin y su séquito y su postura irreconciliable hacia el régimen antipopular de Putin no podían quedar sin consecuencias. Intentaron matarle. Fue envenenado con el veneno de combate “Novichok”.

Gracias a Dios, "Alex sobrevivió. Después de su envenenamiento por los servicios secretos rusos, fue tratado en Alemania y regresó a Rusia. Sabía que, si regresaba a Rusia, sería arrestado pero volvió, de todos modos. Es un hombre muy valiente, un verdadero líder y, ahora, está en Rusia en prisión, ilegalmente (...).Hay una caza en Rusia para todos los que tenían que ver con Alexei Navalni. Son arrestados y encarcelados durante muchos años. Putin es el enemigo de su propia gente".

La invasión de Ucrania

La invasión de Ucrania “fue un shock. Estamos en contra de la guerra y todos nuestros seres queridos, también. Creo que nunca podré superar completamente el dolor que ahora sienten los ucranianos en su corazón. La gente sufre y muere. Militares, niños... Ninguna situación económica y política puede justificar la guerra”, dice Anastasia. “En las redes sociales he leído que en algunas escuelas de España ha comenzado el bullying a niños rusos. Espero que esto no sea así.

Alexei advierte que “los ciudadanos rusos no reciben información objetiva y veraz. Por lo tanto, la gente en Rusia no tiene una idea correcta de lo que está sucediendo. Muchos temen a Putin, debido a la represión. Tienen miedo de decir la verdad e ir a los mítines. Ahora, debido a la guerra en Ucrania que Putin comenzó, algunos ciudadanos sensatos de Rusia están tratando de ir a mítines contra esta guerra y en apoyo de Ucrania. Pero en los últimos días, alrededor de 7.000 personas han sido arrestadas en Rusia, solo por ir a una manifestación contra la guerra”.

Vuelta imposible

Anastasia es consciente de que “solo podremos volver a Rusia cuando esté sin Putin. Si en Rusia se enterasen de que apoyamos a Ucrania en esta guerra, nos amenazarían, como mínimo, con la cárcel. Las personas que ahora asisten a mítines contra la guerra y contra el poder de Putin son encarceladas y emprenden acciones penales contra ellas”.

La Familia

“Hablo con mis padres todos los días a través de WhatsApp. Por supuesto, ahora hablamos mucho sobre la guerra. Nos cuentan lo que está sucediendo en Rusia. Hoy, mi madre dijo que cada vez hay más llamadas a la paz. Estuvieron en España a principios de otoño pero no sabemos cuándo podremos abrazarlos de nuevo”.

Esta familia está dispuesta a acoger niños ucranianos: “Los niños no tienen nacionalidad. Cada niño debe tener padres. En su día, planeamos adoptar a un niño de un orfanato en Rusia pero no tuvimos tiempo. Si lo conseguimos en España, sería genial. (...)Lo que tenemos que considerar ahora es el asunto del dinero. Mi esposo acaba de conseguir un trabajo y yo estoy buscando porque, ahora mismo, no tenemos otras fuentes de ingresos”.

Adaptados en Zamora

Anastasia y su familia se han sentido bien acogidos en Zamora: “Todas las dificultades que tuvimos se asociaron con un conocimiento insuficiente del idioma. Ahora seguimos adaptándonos y cada día es más fácil comunicarnos. Los zamoranos no me parecen cerrados. Al contrario, se preguntan por cómo vivimos”.