“Quería conseguir un diseño sencillo y muy limpio”

Natalia Lera Tomillo es una alumna de 23 años de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, autora del diseño del logotipo del 125 aniversario de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Un logotipo que desde hoy mismo y hasta finales de año estará presente en la portada del periódico.

–¿Cómo se decidió a participar en este concurso para buscar el logotipo del aniversario del periódico?

–Los profesores de Gráfica Publicitaria, el grado que estoy estudiando en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, nos presentaron la convocatoria. Me animé porque me pareció una manera útil de que alguno de tus proyectos vayan hacia delante y empezar un poco a ver cómo es el mundo profesional real. Lo vi como una oportunidad.

–¿Cómo van los estudios?

–Estoy en el primer curso, pero Gráfica Publicitaria es un grado muy completo, estoy aprendido bastante. Actualmente estoy trabajando y eso no me permite poder asistir a las clases tanto como debería, pero lo cierto es que el ciclo está muy bien y se aprende mucho.

–¿Cómo fue su proceso de trabajo para el logotipo?

–Para este diseño tuve bastante en cuenta el que se presentó del 120 aniversario, pero queriéndole dar más importancia al cinco, porque ese último número que es el que cambia, por eso es más grande en la propuesta. También utilicé la misma técnica que se había hecho hace cinco años, cuando se cortó el cero para incluir la palabra “años”. Sin embargo, en esta ocasión aproveché el corte que ya tiene el cinco para incluir la misma palabra.

–¿Y cómo se decidió por esos colores?

–El verde y rojo están inspirados en la bandera de Zamora. Aunque en principio me decanté por los números en verde y la palabra “años” en rojo, también quise añadir un pequeño detalle en rojo dentro de los números, para que la atención del que vea el logotipo vaya también un poco equilibrada.

–¿Con qué herramientas ha trabajado?

–La composición está realizada con el programa Illustrator, deformando la tipografía, básicamente, además de los espacios entre las letras. Quería conseguir algo sencillo y muy limpio porque, además, había que tener en cuenta el tamaño en el que se iba a utilizar. Es cierto que en un primer momento no se nos señaló dónde se iba a utilizar el diseño, pero todos los compañeros nos imaginábamos que sería en la mancheta del periódico.

–¿Cómo ha visto la prueba ya en papel de su diseño?

–Me parece que queda muy bien, estoy muy contenta con el resultado.

–¿Cómo se enteró de que había sido la ganadora?

–Me lo dijeron el jueves mis compañeros de clase, porque justamente yo estaba trabajando cuando fueron a la escuela a dar la noticia. Me llamaron y me dieron una gran sorpresa y mucha alegría. Yo no había visto el resto de los trabajos presentados, así que, al no saber el nivel de lo que habían enviado mis compañeros, presenté mi propuesta esperando lo mejor. Y al final parece que ha dado sus frutos. Además, es la primera vez que me presento a un concurso de diseño.

–¿Qué le parece este tipo de concursos?

–Me parecen una gran oportunidad para los que estamos empezando en este mundo del diseño, como en cualquier otro, y más según están las cosas. El poder poner en tu currículo que has ganado un concurso de un periódico siempre suma puntos.

–¿Les animan desde la propia Escuela de Arte a presentase a este tipo de convocatorias?

–La verdad es que el profesorado se implica bastante en este sentido y nos empujan a probar suerte en estos certámenes, de hecho, muchas veces nos los proponen como trabajos escolares, para motivarnos más. Con este tipo de concursos entendemos un poco mejor lo que quiere un cliente y cómo dárselo, porque es algo que hay que tener muy en cuenta. En un proyecto de clase no se mira tanto esta situación, pero cuando ya se trabaja para una empresa, te encuentras con peticiones más reales y concretas y ahí se hace más palpable el desarrollo del trabajo que has hecho.

–¿En qué trabajo se ve dentro de unos años, cuál es su empleo soñado?

–Me gustaría dedicarme a cualquier empleo que tenga alguna relación con la rama artística, por ejemplo, directora artística en temas teatrales, porque también estudié el ciclo de Audiovisuales en el IES La Vaguada, pero el diseño también me llama mucho la atención y considero que me puedo hacer un hueco en este mundillo. De momento, parece que he empezado con buen pie.