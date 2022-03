Algunos supermercados de Zamora ya han empezado a limitar las ventas de aceite de girasol por la guerra en Ucrania. La adquisición de este producto está asegurada, pero con limitaciones: se podrá adquirir un máximo de cinco botellas, tal y como algunas superficies comerciales de la capital ya anuncian tanto a la entrada de los establecimientos como en los pasillos donde se pone a la venta este tipo de aceite.

Aunque a día de hoy no existe un problema de desabastecimiento de este producto, la medida se toma con el objetivo de evitar que se tensione la cadena de suministros.

¿El nuevo papel higiénico de la pandemia?

La guerra de Rusia contra Ucrania ha llevado a algunos zamoranos a hacer acopio de botellas de aceite de girasol, entre otros productos no perecederos, de ahí que algunas cadenas hayan decidido limitar las compras. Se reproduce el efecto del papel higiénico al comienzo de la pandemia del coronavirus, cuando era misión imposible encontrar en los supermercados algunos productos como el alcohol, la lejía y con el consabido papel higiénico a la cabeza de las listas de la compra. No obstante, los supermercados insisten en que "no existe un problema de desabastecimiento". Se trata, más bien, de una medida preventiva.

La patronal de supermercados

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, asegura que las limitaciones a la compra de aceite de girasol en algunos establecimientos obedece más a políticas comerciales que a una situación real de desabastecimiento.