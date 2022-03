Emilio Ferrero García es el nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Zamora, al ser el único candidato que se presentó a las primarias del partido de cara al 17 Congreso se celebrará en la capital los días 25, 26 y 27 de marzo y que ratificará su nombramiento.

Ferrero, de 21 años y estudiante de Derecho, relevará a Álvaro Furones, según el resultado de las Primarias dado a conocer por Carlos Fernández, encargado de pilotar el proceso de organización del Congreso que ha comparecido en la mañana de este viernes acompañado además por Daniel Ratón y Virginia Lobo.

Ferrero, que ya formaba parte de la comisión ejecutiva provincial, habló de “ilusión, unidad y sobre todo ganas de cambiar nuestra tierra”.

Solidaridad con Ucrania

Tras expresar su solidaridad con Ucrania, el nuevo secretario general explicó que “la juventud zamorana no se merece un eslogan más. No podemos permitir perder un solo minuto a la hora de afrontar los grandes desafíos. No podemos consentir que quedarnos en nuestra tierra sea un privilegio. No podemos vernos obligados a elegir entre la tarjeta del paro y la tarjeta de Renfe”.

Juventudes Socialistas pretende se el altavoz de las reivindicaciones de la juventud zamorana. “No vamos a permitir que Zamora tenga fecha de caducidad. Para ello la emancipación, el acceso a la vivienda, la salud mental, la emergencia climática, el feminismo, la defensa de los derechos LGTBI, la lucha contra la despoblación y la precariedad, la intolerancia o cualquier forma de racismo u opresión serán nuestras señas de identidad”, indicó el secretario general.

"Nos duelen las injusticias"

“Luchar por nuestra tierra” y “mejorar la vida de la gente” serán principios fundamentales de Juventudes Socialistas, “porque nos duelen las injusticias allí donde se produzcan para arremangarnos por nuestra tierra”, dijo.

Emilio Ferrero “en un tiempo de desprestigio de la política interpelo a la juventud para que aquellos jóvenes que han arrimado el hombro, se han vacunado, han dado un ejemplo de responsabilidad a todo el mundo, se han apretado el cinturón crisis tras crisis económica, cansados de tanto esperar tomen conciencia de que ha llegado nuestro momento. El tiempo no basta por si solo para cambiar las cosas, Zamora necesita de nuestro compromiso. A esos jóvenes que creen que hay otra forma de hacer política les interpelo para que sean partícipes de ese cambio”.

“Ahora más que nunca ante un fascismo que regresa con su intolerancia y su odio estarán las Juventudes Socialistas para hacerles frente y dar la cara”, dijo Ferrero.