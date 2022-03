Los zamoranos notarán en el supermercado los efectos económicos de la guerra de Ucrania. El conflicto bélico cuenta ya con unas repercusiones que no se quedan en la zona y lo mismo sucede con las sanciones que la Unión Europea cursa contra Rusia, que dejarán notar sus efectos lejos de la fronteras del país eslavo. “Nos viene encima un problema muy serio”, asegura en declaraciones a este diario Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. “La inflación que tenemos, que ya es muy elevada, continuará al alza hasta cifras desproporcionadas. Se encarecerá mucho una materia prima básica como es la energía”, asegura el economista. “Es un problema momentáneo, que durará mientras dure la guerra y se apliquen sanciones, pero incontrolable porque depende únicamente de la decisión de una persona”, asegura de Margarida en referencia a Vladímir Putin.

Las consecuencias del conflicto se verán, según el representante del Colegio de Economistas, en tres plazos. A corto “tendremos subidas de precios como las que ya se están viendo. El coste energético va a dispararse de una manera desproporcionada y se perderá poder adquisitivo”. A medio plazo se incrementarán las consecuencias antes descritas “y a largo plazo podríamos llegar a tener que cambiar nuestros modos de pensar, llegando a hablar de desglobalización y reindustrialización de las regiones. Podemos estar también ante un cambio de paradigma completo, con dos bloques —uno con Estados Unidos y la Unión Europea y otro liderado por Rusia y China— que pueden cambiar la concepción del panorama internacional tal y como hoy la conocemos”.

Los costes energéticos son una de las principales preocupaciones del Colegio de Economistas, como evidencian las declaraciones de su presidente. Aunque es cierto que España no es tan dependiente del gas ruso como otros países del centro de Europa, esta situación no ayudará en exceso si el suministro disminuye. “Es cierto que nosotros tenemos el gasoducto de Argelia, que entra a España por Almería. Pero si el suministro ruso disminuye toda Europa querrá empezar a abastecerse por el gasoducto de Argelia, por lo que subirán los precios”, razona el economista. De Margarida califica además de “práctica de guerra” la estrategia rusa de limitar el gas. “No cierran de golpe, pero van reduciendo el suministro para crear dependencia”, asegura el economista que, pese a todo, subraya en el plano positivo que “vamos hacia el verano”, ya que “la situación sería mucho peor si fuéramos a entrar en el invierno”.

De Margarida valora dar otro uso a los fondos “next generation”

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora abre la puerta a que la Unión Europea tenga que empezar a valorar un cambio en el uso previsto para los fondos “next generation”, que nacieron para luchar contra los efectos del COVID y se topan con un conflicto bélico en el mismo centro del continente. “Nacieron para impulsar el crecimiento económico y el futuro pero, con los costes disparados en todos los aspectos, ¿hasta qué punto se pueden dedicar a aquello para lo que se han creado? ¿O deben ir a resolver problemas más urgentes? Es un debate que habrá que abordar”. Y es que la situación actual tiene mucho que ver con las consecuencias económicas que se arrastran después de dos años de pandemia. “Cuando estábamos saliendo comenzaron a aparecer los rebrotes, que han dejado muchos altibajos económicos. A esto se suma que cuando las empresas pudieron a empezar a fabricar después de la primera ola se encontraron con una demanda embolsada y no tuvieron capacidad para fabricar para toda la demanda que tenían”. Así las cosas, con las empresas sin capacidad para fabricar, se produjo una subida de precios derivada de la escasez de materias primas. Esto, como ya se pudo ver el año pasado, ocasionó un importante incremento del IPC que aún hoy se mantiene. “Tenemos un IPC del 7,4% cuando una inflación moderada se considera entre el 2 y el 3%. Y muy posiblemente lleguemos en los próximos meses a una inflación de dos cifras”.