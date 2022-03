Esta semana habrá autocita en el hospital Virgen de la Concha de Zamora para repescar a aquellos que no quisieron o no pudieron vacunarse contra el coronavirus en su momento pero ahora sí quieren hacerlo. El día 28 de febrero fue turno para la primera dosis en mayores de 12 años no vacunados, el 1 de marzo, toca turno para la segunda dosis en niños y recaptación de menores de 12 años, y el 3 de marzo, dosis de recuerdo en mayores de 18 años.

Campaña de vacunación en el Área de Salud de Zamora para la siguiente semana del 28 de febrero al 6 de marzo: AUTOCITA: SEGUNDA DOSIS EN NIÑOS (recaptación menores 12 años): ZAMORA, 1 de MARZO: En el Hospital Virgen de la Concha AUTOCITA: DOSIS DE RECUERDO EN MAYORES DE 18 AÑOS: ZAMORA, 3 de MARZO: En el Hospital Virgen de la Concha Recordatorio Los menores de 18 años deberán ir acompañados por el padre/madre/ tutor o presentar un consentimiento firmado por ellos. Además, para todos los que se vacunen tienen que llevar DNI, tarjeta sanitaria o tarjeta mutualista. Ritmo de vacunación Con respecto al ritmo de vacunación en la provincia, a fecha 1 de marzo de 2022, Zamora ha administrado un total de 398.563 vacunas, lo que supone que 147.415 personas ya tienen la pauta completa. Asimismo, 103.051 personas también tienen la tercera dosis administrada.