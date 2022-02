Las procesiones volverán a las calles, pero de una manera bastante atípica, sin las meriendas multitudinarias de las tardes del Jueves y del Viernes en las proximidades de la Catedral o sin las reuniones para comer las sopas de ajos el Viernes Santo o sin los desayunos del Domingo de Resurrección y con la obligatoriedad de la mascarilla para todos, según figura en un borrador confeccionado por la Junta de Castilla y León.

Entre las medidas de uso obligatorio el texto enumera el empleo de las mascarillas en interiores y exteriores para los espectadores y para los participantes, “tanto para las personas que lleven la cara descubierta como cubierta, no siendo equiparables las vestimentas a las mascarillas”. No obstante, no será exigible a los cargadores “siempre que todas las personas que portan un mismo paso” se hayan sometido a una PCR 72 horas antes o un test antígenos 24 horas antes. A este respecto el borrador indica que la Junta de Castilla y León colaborará con las cofradías en la realización de cribados mediante PCR o test de antígenos según “los medios disponibles y las personas censadas para su relación”.

El tapabocas no lo llevarán los músicos que toquen instrumentos de viento que deberán mantener una distancia mínima de 1,5 metros con otros participantes y asistentes, excepto con el resto de miembros de la propia banda, quienes deberán protegerse mediante FFP2 y en los puntos donde no se pueda guardar una distancia de seguridad “no se tocarán instrumentos”. A mayores, los individuos que precisen agua o alimentos podrán retirarse la mascarilla “el mínimo tiempo posible” y guardando la mayor distancia posible con el resto de personas.

El borrador señala que no se podrán celebrar “comidas o meriendas multitudinarias” por no respetarse la distancia de seguridad y no usarse la mascarilla. También prohibirían las expresiones religiosas que impliquen contacto físico con reliquias o imaginería, como besapiés o besamanos, y no se podría cargar si en los últimos siete días la persona ha tenido algún síntomas compatible con COVID.