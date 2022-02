El coronavirus aún sigue presente en las residencias de mayores de la provincia de Zamora, en las que, de nuevo, se han notificado nuevos contagios en los últimos días. Según ha informado Sanidad en el parte emitido en el día de ayer, viernes, 25 de febrero, las residencias de Zamora han sumado 35 nuevos contagios de COVID durante la semana.

No obstante, durante los últimos días no ha habido que lamentar ningún fallecido por coronavirus y descienden los usuarios aislados con síntomas compatibles con coronavirus hasta la cifra de 0, mientras que en aislamiento preventivo sin síntomas se encuentran 83 personas. Todo ello en una jornada en la que la provincia de Zamora sumó 120 contagios en las últimas 24 horas, lo que supone un leve aumento respecto a los anotados el pasado jueves, 76.

Así pues, por segundo día consecutivo, Zamora no suma ninguna nueva muerte por coronavirus, lo que hace que la cifra siga siendo de 533 fallecimientos desde que arrancó la pandemia. En cuanto al número de brotes, Sanidad indica los mismos que se registraron el jueves, 36, aunque baja el número de casos vinculados que ahora se sitúa en 969. Además, tras el total de seis altas notificadas en las últimas 24 horas en Zamora, un total de 2.586 zamoranos han recibido el alta hospitalaria plantandole cara al coronavirus.

Calendario de autocita

La próxima semana habrá autocita en el hospital Virgen de la Concha de Zamora para repescar a aquellos que no quisieron o no pudieron vacunarse contra el coronavirus en su momento, pero ahora sí quieren hacerlo. El día 28 de febrero, primera dosis para mayores de 12 años no vacunados, el 1 de marzo, turno para la segunda dosis en niños y recaptación de menores de 12 años, y el 3 de marzo, dosis de recuerdo en mayores de 18 años.

Aulas en cuarentena

El coronavirus sigue golpeando a las aulas de Zamora en este segundo trimestre y sigue poniendo a aulas en cuarentena. En los últimos siete días, en la provincia se ha puesto una, en la localidad de Alcañices, concretamente en el CEIP Virgen de la Salud.