Zamora 10 encara sus momentos más delicados, con la propia continuidad de la iniciativa en entredicho después de que el miércoles trascendiera el abandono de la Cámara de Comercio, CEOE-Cepyme y Azeco. Caja Rural de Zamora, principal impulsora del proyecto de desarrollo para la provincia desde que se dieran los primeros pasos en el 2016 se ha quedado sola y tendrá ahora que valorar si Zamora 10 sigue o si se comienza su liquidación. “Caja Rural de Zamora va a pulsar la opinión, criterios y consejos de las administraciones públicas que integran el Consejo General de Zamora 10, así como a recibir la opinión de todos los integrantes de los grupos de trabajo que han colaborado y participado en esta iniciativa con el objetivo de decidir la continuidad o no del proyecto”, asegura la propia entidad en una nota de prensa.

Fuentes consultadas por este periódico asumen que, sin la representación de las organizaciones empresariales que formaban parte del Consejo General de la asociación para el desarrollo, Zamora 10 pierde gran parte —quizás toda— de su razón de ser. Aunque no hay nada decidido, será muy complicado que Zamora 10 supere este bache.

En el seno de la asociación el abandono de la Cámara de Comercio, CEOE-Cepyme y Azeco provocó una gran sorpresa. “En ningún momento se había dicho que tal cosa podría pasar”, apuntan fuentes bien informadas, que aseguran que las primeras “sospechas” llegan el viernes, cuando la Cámara de Comercio convoca a su Pleno. CEOE y Azeco dan el paso después. Caja Rural asegura que “no entiende ni comparte” la “precipitación y a forma en que se ha tomado esta decisión”, que “en ningún momento ha sido discutida ni analizada” en el seno de Zamora 10. “Vale que te quieras marchar porque consideras que el tiempo de Zamora 10 ha pasado, pero las cosas se hacen de otra manera. Se puede dar un plazo, o avisar de que dentro de un tiempo te vas a ir, pero no hacerlo de un día para otro”, aseguran fuentes consultadas por este diario.

Por lo demás, Caja Rural asegura, en la misma línea que ya apuntó el miércoles, que “sigue creyendo en el proyecto de unidad” que fue el germen de Zamora 10. Agradece, además, “la colaboración y el apoyo de todas las administraciones que integran el Consejo General” de la asociación y resalta, “una vez más, su absoluto compromiso con Zamora, sus ciudadanos y con el futuro y desarrollo de esta provincia, colaborando e impulsando activamente, como hemos hecho hasta hoy, proyectos como Zamora 10 y otros muchos que, por su trascendencia, puedan incidir en el desarrollo y crecimiento de nuestro territorio”. Recuerda además Caja Rural el impulso dado a Zamora 10 por las alrededor de 200 personas que han colaborado con las mesas de trabajo, “alma y motor de Zamora 10”.

A estas personas, aseguran las fuentes consultadas por LA OPINIÓN-EL CORREO, “les debemos una explicación. No podemos dar por cerrado Zamora 10 y que los proyectos que estaban en marcha se queden en la papelera”.

En las últimas semanas Zamora 10 trabajaba “de forma intensa” en el desarrollo de la marca “Zamora Enamora”, presentada en primavera del año pasado. Para ella se estaba estableciendo un plan de uso en el que se estaba contactando con empresas e instituciones para fomentar su utilización a partir de los próximos meses. El proyecto “Dinamiza Zamora”, consistente en posicionar a la ciudad como destino de eventos y congresos, poniendo en valor los activos disponibles, estaba también avanzado. Lo mismo sucede con los cursos de español para extranjeros, proyecto en el que se trabajaba con la Universidad de Salamanca. “¿Qué pasa ahora con estos proyectos?”, se preguntan en Zamora 10.

La decisión de Cámara de Comercio, CEOE y Azeco tampoco ha gustado en el Ayuntamiento de Zamora. El alcalde, Francisco Guarido, ha pedido a los responsables “una explicación más al detalle” porque “realmente no entendemos nada”. Sobre el futuro de Zamora 10, ha apostado por “buscar una solución conjunta”, especialmente coordinada entre Ayuntamiento y Diputación, que son las que ponen dinero para el funcionamiento de Zamora 10. Por su parte la delegada de la Junta, Clara San Damián, ha querido poner en valor la trayectoria de la agrupación para el desarrollo y ha mostrado “el máximo respeto” a la decisión de los empresarios.

El caso de Azehos

La asociación de hosteleros, Azehos, no formaba ya parte de Zamora 10. Sin embargo, esta situación no está derivada de una “expulsión”, como ayer indicaron varias fuentes a este diario, y sí motivada por “una renuncia” de la agrupación hostelera, según se ha encargado de puntualizar Oscar Somoza. “Azehos estaba en una situación delicada, tan delicada como es la situación general del sector, el más afectado por la pandemia. No podíamos hacer frente al pago de las cuotas y nos dimos de baja”, asegura el empresario.