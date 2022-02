Sanidad ha confirmado 120 nuevos casos en el último día, lo que supone un leve aumento respecto a los anotados en el día de ayer, 76.

La buena noticia llega en el apartado de fallecidos, y es que Zamora, por segundo día consecutivo, no suma ninguna nueva muerte por coronavirus, lo que hace que la cifra siga siendo de 533 fallecimientos desde que arrancó la pandemia.

En cuanto al número de brotes, Sanidad indica los mismos que se registraron en el día de ayer, 36, aunque baja el número de casos vinculados que ahora se sitúa en 969.

La próxima semana habrá autocita en el hospital Virgen de la Concha de Zamora para repescar a aquellos que no quisieron o no pudieron vacunarse contra el coronavirus en su momento pero ahora sí quieren hacerlo. El día 28 de febrero, primera dosis para mayores de 12 años no vacunados, el 1 de marzo, turno para la segunda dosis en niños y recaptación de menores de 12 años, y el 3 de marzo, dosis de recuerdo en mayores de 18 años.