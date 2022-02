Los vecinos de Moraleja y Morales del Vino viven en alerta desde primeros de año, cuando se han intensificado los asaltos a viviendas, en torno a la decena, para robar joyas y dinero fundamentalmente, según denuncian los habitantes de ambas poblaciones.

La “preocupación e indefensión” definen el estado de ánimo en el que se hayan los habitantes de estos municipios, cuyos grupos WhatsApp arden con quejas constantes por la falta de protección que sienten, quejas que han hecho llegar a este diario. Tal es la desazón en la zona de la urbanización de Morales del Vino, que los vecinos están comenzando a controlar matrículas de vehículos que no pertenecen a ninguno de los residentes en esa localidad, turismos que levantan alguna sospecha.

Los ladrones actúan siempre cuando tienen la certeza de que los dueños de las viviendas que eligen están fuera, de modo que pueden perpetrar sus robos con la tranquilidad de que no se toparan con nadie que pueda reconocerles si la Guardia Civil logra detenerles. De modo que, se cree que realizan una labor de vigilancia previa a irrumpir en el domicilio que convierten en objetivo si quienes viven en él salen durante unos minutos a pasear o a realizar la compra, tiempo suficiente para entrar y llevarse objetos valiosos.

Los ladrones se cuidan de no romper puertas o ventanas para no incurrir en un delito de robo con fuerza en las cosas, con mayor pena de prisión, de uno a tres años la más leve. De esa forma, si son arrestados se enfrentan a un hurto, que pude costarles una condena máxima a 18 meses de cárcel cuando lo robado no exceda de los 400 euros, si el valor es inferior se les impone solo a multas.

Ese “modus operandi” fue el utilizado por los cacos que robaron dos veces en una misma casa habitada de Morales del Vino para llevarse dinero. El municipio contabiliza otros cuatro asaltos en inmuebles diferentes, todos primeras viviendas, entre enero y este mes de febrero, aunque estos hurtos vienen dándose desde noviembre, indican los vecinos.

Los habitantes de Moraleja han sufrido en menos de un mes otros cinco robos, cuatro de ellos en casas habitadas de las que se llevaron dinero y joyas, según testimonios recabados por este diario. Uno de los asaltos, denunciado el 3 de febrero, tuvo lugar en una vivienda, situada en la calle de la Magdalena, que suele ocuparse a temporadas, de la que sustrajeron un televisor.

Los “dueños de lo ajeno” desmontaron la ventana del comedor para acceder al interior y salir de allí con el electrodoméstico, según relata la dueña en redes sociales, en las que otros vecinos inciden en el aumento de este tipo de delitos en la zona. En otro de los casos, los delincuentes esperaron a que la propietaria saliera a pasear, mientras que, en otro caso, entraron al inmueble por la puerta de la cocina tras comprobar que nadie podía sorprenderles mientras “faenaban”. Residentes de Moraleja echan en falta el puesto de la Guardia Civil, convencidos de que la presencia de los agentes disuadía a los ladrones.

Hay que apuntar que los cacos eligen como blanco de sus fechorías localidades que, por lo general, tienen fácil acceso a carreteras nacionales o autovías como es el caso de Morales del Vino, próxima a la A-66, aunque este no es el caso del otro municipio.