La Policía Nacional ha detenido a un individuo que se hacía pasar por revisor de la luz para entrar en pisos a robar dinero y joyas con la excusa de realizar una inspección de la instalación eléctrica por orden de la Junta de Castilla y León. El arresto del delincuente en Zamora tuvo lugar tras producirse un par de denuncias, una de ellas fue la que permitió localizar a tres individuos en las inmediaciones de la vivienda que acababan de asaltar, de la que se llevaron un importante alijo.

La detención se ha producido después de una persecución policial a varios de los implicados, durante la cual los ladrones arrojaron las joyas por la calle de Balborraz, muchas de ellas recogidas por un ciudadano que llegó a “llenar un bolsillo de la cazadora y no pude coger más, no me cabían”, según relató. El ciudadano entregó las alhajas a los agentes y advirtió de que había muchas más a lo largo de la calle. Los policías dieron alcance a uno de los integrantes del grupo, reconocido por los perjudicados, al igual que otros dos, que están en busca y captura.

Coches "caletas"

Los cacos “eligen los pisos al azar, son hábiles, bien vestidos y educados, mientras uno conversa con el inquilino o le pide que encienda y apague luces o electrodomésticos, otro va recorriendo las estancias para localizar dinero y joyas y el tercero se queda vigilando en el portal”. Otro de los casos fue denunciado el día 15 de febrero, cuando el anciano que vive en el piso permitió el acceso a los supuestos técnicos de la luz, en la creencia de que eran técnicos oficiales, uno de ellos cogió las joyas del dormitorio. Precisamente, estas personas que son más vulnerables y confiadas suele ser más susceptibles de sufrir este tipo de engaños que terminan en robos.