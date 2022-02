Con muchas ganas e ilusión encaran Jesús Rodríguez Asensio y Roberto González Gonzalo esta Semana Santa en Zamora. Ambos hombres tendrán el honor de ejercer de barandales en lugar de Nicanor Fernández, quien este año no lo hará por motivos de salud según han comunicado en recientes fechas a las cofradías donde toca las esquilas, en concreto a los presidentes de Luz y Vida, de la Borriquita, de la Vera Cruz así como de Nuestra Madre.

Veterano en estas lides es Jesús Rodríguez Asensio, conocido por todos como Suso, quien comenzó a tocar las campanas del Santo Entierro y posteriormente las del traslado del Nazareno de San Frontis, en el Vía Crucis y en la Esperanza. Ahora Suso también lo hará en Luz y Vida, La Borriquita y Nuestra Madre. “Sin duda es una ilusión y una responsabilidad que las cofradías hayan confiado en mí”, señala. Pese a la satisfacción, Suso atestigua que también “me apena que lo tenga que hacer porque Nicanor no puede este año, puesto que sé que a él le gusta mucho ser barandales”.

Este hombre, que pertenece a las cofradías de la Esperanza, del Santo Entierro y de la Mañana, comenzó como barandales dos años antes del fallecimiento de Alberto Villacorta, el histórico barandales que durante décadas abrió los desfiles de la Semana Santa de Zamora y el último que ha tocado en todos los desfiles que contemplan esta figura. “Por entonces él ya no quería tocar. Recuerdo que hasta tuve ir a su casa (la de Alberto) a que me enseñara a tocar las del Santo Entierro porque hay que tocarlas de una forma muy concreta porque si no, suenan mal”. Esta Pasión sus manos tendrá que realizar el esfuerzo en tres procesiones adicionales. “Ya estoy acostumbrado, con los años ya vas cogiendo experiencia”, comenta esbozando una sonrisa.

El semanasantero Roberto González Gonzalo se ofreció a la cofradía de la Vera Cruz una vez que supo que Nicanor Fernández no iba a salir este año. “Hablé con el presidente (con Teo Hernando), me ofrecí y no hubo ningún problema”, explica. Este hombre, que actualmente pertenece a la Vera Cruz, a Yacente, Resurrección, Espíritu Santo y Santo Entierro, aunque tiempo atrás hacía triplete el Jueves Santo y hasta ha sido cargador, atestigua que “barandales es una función que siempre me ha llamado la atención e incluso he llevado algún elemento en procesiones, como banderas en la Vera Cruz”. Estos días se prepara “con mucha ilusión” porque hoy por la mañana, con motivo de la asamblea general de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, debutará. “Estoy practicando dos horas todos los días en la zona de la puerta del cementerio para no molestar”, concreta. Roberto González Gonzalo “Rodax”, como es más conocido, reconoce que “es fastidiado, te cansas... pero se puede con ilusión”.