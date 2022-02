Un cofrade de la Vera Cruz ha pedido en la asamblea general de la hermandad que se presente el nombre de Trini Roncero para el Barandales de Honor. Quien durante más de 40 años fue la encargada del Museo de Semana Santa “es merecedora” del máximo galardón que ofrece la Semana Santa de Zamora, pero “para plantearlo en un consejo rector hay que saber que vas a contar con los apoyos necesarios. He sondeado a compañeros presidentes y no llegaríamos a la mayoría. Para perder, no lo puedo presentar”, ha comentado el presidente de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, Teo Hernando, a la conclusión de la reunión anual que se ha prologando hasta minutos antes de las tres de la tarde en el Teatro Ramos Carrión y en la que nuevamente plantearon las desavenencias existentes entre la actual directiva y Chano Lorenzo.

Entre los asuntos tratados en una larga asamblea general figuran cómo va a ser el desfile este Jueves Santo, un asunto que todavía en el aire, puesto que las autoridades sanitarias únicamente han dado recomendaciones y el Ayuntamiento no ha concretado por qué calles no podemos salir. Respecto a la posibilidad de hacer PCR a los cargadores Hernando ha asegurado que harán “lo que nos diga la autoridad competente”. La directiva no ha presentado recorridos alternativos al oficial. “Hasta que no nos digan cuáles son las medidas no podemos lanzar las campanas al vuelo”, ha puntualizado Hernando quien cuenta con el visto bueno de la asamblea para sacar la procesión a la calle, aunque haya que realizar otro recorrido. En el capítulo económico, la Vera Cruz cuenta con una economía saneada, al haber acabado ya de pagar la hipoteca y “desgraciadamente no hemos tenidos dos desfiles tenemos un músculo económico de 17.000 euros en cuenta, sin haber ingresado todavía los recibos de este año, que nos permite afrontar algunas mejoras”. Entre ellas la nueva mesa de la Virgen Dolorosa y las nuevas estructuras para la mesa de la Coronación y de El Lavatorio.