El Juzgado de lo Penal impuso ayer 15 meses de prisión por un homicidio por imprudencia al conductor del tractor que provocó el accidente de tráfico en el que murió Francisco Villar, padre del que fuera capitán del Zamora Club de Fútbol, siniestro ocurrido el 7 de diciembre de 2018, a las 18.30 horas, en la recta de Coreses, en la carretera N-122.

El imputado, que no ingresará en prisión y que no podrá conducir durante dos años, causó la colisión del turismo que conducía el fallecido, de 68 años, contra la máquina abonadora de su tractor al circular sin la señal lumínica superior en el vehículo, así como sin las luces traseras. Esta imprudencia, a una hora en la que ya no había luz natural, impidió a Francisco Villar percatarse de la presencia del vehículo agrícola en la carretera, contra cuyo apero de labranza chocó y salió “proyectado hacia el carril contrario”, donde colisionó contra otro automóvil, cuyo conductor, un hombre de 63 años, resultó herido grave.

Precisamente, la sentencia del Juzgado de lo Penal condena a tres meses de prisión al procesado por las lesiones imprudentes que sufrió el único ocupante del segundo turismo implicado en el siniestro. La magistrada impuso al acusado un año de reclusión por el homicidio imprudente, después de que admitiera su culpabilidad minutos antes de celebrarse el juicio, previsto para ayer.

El conductor del tractor, además, se comprometió a indemnizar a la familia del fallecido y al otro conductor que resultó herido. El accidente, en el que resultó ileso el acusado, causó una importante conmoción entre los zamoranos, dada la popularidad del hijo de Francisco Villar, Agustín Villar, como capitán del Zamora Club de Fútbol. El otro hombre resultó herido grave y fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 451 de la N-122, en el término municipal de Zamora, hasta donde tuvieron que desplazarse efectivos del Parque de Bomberos de la capital para rescatar a los conductores de los turismos que se vieron implicados en el accidente. Ambos, únicos ocupantes de los automóviles, quedaron atrapados en el interior.