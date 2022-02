“Si un okupa se te mete en un piso, puedes tener que esperar hasta un año para recuperar la propiedad por orden judicial y a ver en qué estado lo recuperas”, explica un propietario que todavía no ha podido recuperar varios pisos. Y las medidas garantistas para proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis COVID ha sido un “coladero” en no pocos casos, “se aprovechan de las dificultades para echarles y no hay quien les saque del piso”, agrega el secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, Salvador Prieto Liébana. Hasta un año puede tardar en materializarse el desahucio o el lanzamiento por orden de un juez.

Relacionadas Ocupas en un párking de Zamora