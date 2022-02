Médico ya jubilado, Javier Bueno Aribayos sigue muy interesado por su Zamora natal, aunque desde hace años no resida en ella, tanto que la ciudad protagoniza una de sus novelas.

–La escritura ¿cómo forma parte de su vida?

–A mí siempre me ha apasionado escribir. Es una afición que mi viene de la familia Bueno, dado que mi padre y mis tíos escribían, de hecho publicaban artículos en El Heraldo de Zamora, siguieron en El Imperio y posteriormente en el antiguo Correo de Zamora. Yo siguiendo esa tradición he escrito siempre.

–Su primera novela está consagrada a Zamora.

–La novela “A la sombra de la torre” la empecé a escribir hace muchos años. La terminé en el 2013 y la dejé aparcada. En su escritura pensé mucho en mi tierra, en su Semana Santa, que me influyó mucho cuando fui adolescente, y quería de alguna manera reflejar la Zamora de mi juventud. Cuando la concluí seguí escribiendo y escribiendo.

–¿Qué le movió a publicar por primera vez?

–Un familiar me animó a publicar el texto de la torre aunque fuera autopublicación. Yo debo de confesar que al principio era reticente y no quería. Como tenía ya varias novelas hechas, pues di el paso y todos mis libros los he publicado a través de Amazon.

–¿Por qué?

–He remitido varias a concurso e incluso el texto de “A la sombra de la torre” llegué a remitirlo a alguna editorial, pero se trata de un libro demasiado local. En ella no hay ningún personaje real, sino que están gestados a partir de recuerdos míos e incluso creaciones propias, pero es muy de la ciudad de Zamora.

–¿Es su texto más personal?

–Sí, sin duda. Mis tres primeras novelas las he denominado trilogía zamorana, “A la sombra de la torre”, “ Naturalmente una carta” y “El amoroso abrazo de la tierra”. La primera es totalmente sobre Zamora, la segunda es una novela policíaca en la que un pianista muy conocido viaja a Zamora durante una Semana Santa y desaparece. La tercera se desarrolla en parte en Madrid y en parte en Sanabria, se trata casi de una novela de amor.

–¿Por qué las ubica en la provincia de Zamora?

–Porque soy ante todo zamorano (risas), es lo que más conozco. Posteriormente otra, la quinta, “Y pasaron siete siglos”, la he ubicado en Barcelona, donde resido desde hace décadas. No obstante la cuarta, “La profunda oscuridad”, comienza en Carbajales de Alba, puesto que mi madre fue profesora en esta población y conozco el pueblo. La ubico allí en 1947, el año de mi nacimiento, y arranca con “el paseo” que le dieron al maestro del pueblo. Un comienzo duro para la historia de una venganza. Es una novela ficticia, pero parto de un suceso parecido que tuvo lugar más cerca del final de la Guerra Civil.

–¿Sus novelas vinculadas con Zamora tiene algo de autobiográficas?

–No, quizá reflejo episodios que yo he vivido o recuerdos. Todo lo contrario sucede en “Un manzano en el jardín”, que se desarrolla en un hospital, donde cuento algunas vivencias de mi etapa como hematólogo clínico en el Vall d’Hebron, desde momentos jocosos a momentos más duros. La protagonista del libro soy yo, y aunque la infidelidad es ficticia, lo que le sucede es una parte de lo que me ha pasado a mí durante mi vida profesional.

–Con tantas novelas a sus espaldas, ¿qué significa para usted la escritura?

–Es mi vida. Estoy jubilado y me ayuda a vivir. Es una satisfacción absoluta, de ahí que no tenga interés en publicar en editoriales. Me interesa más escribir yo a mi ritmo. Se me pasan las horas escribiendo y corrigiendo.

–Varias de sus novelas se encuadran en el género negro ¿por qué?

–Quizá porque es lo que más leo actualmente. Para mí es muy entretenido y me divierte mucho. Quizá puede ser por la edad, pero actualmente leo, sobre todo, novela negra, excepto que aparezcan libros de autores como Luis Landero o Javier Marías. A lo largo de mi vida he leído de todo, he ido picoteando en diversas flores. He leído todo de Sherlock Holmes y si no es todo, casi todo, de Conan Doyle. De niño me interesaban Emilio Salgari o Julio Verne, entre otros, en mi época de estudiante, me interesaron Joyce o Proust. Soy un lector ávido que siempre tiene más de una novela abierta al mismo tiempo.